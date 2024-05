Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen foram desclassificados do quali para o GP de Mônaco de Fórmula 1, realizado neste sábado.

Os dois pilotos da Haas tiveram seus carros inspecionados e uma irregularidade técnica foi apontada no DRS. A parte traseira dos monopostos da equipe norte-americana estava fora da especificação de 85mm detalhada no regulamento da categoria.

No documento final, os comissários apontaram que: "O Delegado Técnico descobriu durante o exame que as posições ajustáveis ​​dos elementos superiores da asa traseira excediam o máximo permitido no Artigo 3.10.10.h do Regulamento Técnico de 85mm."

A equipe explicou que isso foi consequência de um erro inadvertido de sua parte ao definir a folga dos flaps das asas. A asa utilizada foi um novo design que foi usado pela primeira vez em Mônaco. O projeto antigo foi definido para estar em conformidade com os regulamentos, com a maior folga medida a partir do centro da asa. No novo design, a maior lacuna estava nas extremidades da asa, mas a equipe não treinou seus mecânicos para definir a lacuna de acordo com o novo design, resultando no não cumprimento."

"O dever de cumprir rigorosamente o Regulamento Técnico cabe sempre ao competidor. A equipe sugeriu que não houve vantagem de desempenho obtida pela não conformidade. O Artigo 1.3.3 do Código Desportivo Internacional deixa claro que isto é irrelevante. A equipe foi sincera ao admitir seu erro. A asa estava em conformidade com o Regulamento Técnico e a equipe técnica da FIA confirmou que estava satisfeita com a explicação da equipe para o erro."

"Dada a confessada violação dos regulamentos, desqualificámos o carro 20 e 27 da classificação."

Algo idêntico aconteceu com Lewis Hamilton em 2021 no Brasil. Investigações apontaram que o carro do heptacampeão estava com o DRS irregular e, após comprovar, ele foi desclassificado da sprint em São Paulo largando do último lugar.

Kevin Magnussen tinha se classificado em 15º, enquanto Nico Hulkenberg largaria no domingo de P12, contudo, com a desclassificação da classificação, os dois pilotos da Haas iniciam o GP de Mônaco das últimas posições do grid.

