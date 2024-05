Além da classificação para o GP de Mônaco de Fórmula 1, o Principado também foi palco, neste sábado, de um acidente quase fatal envolvendo uma lancha no porto de Monte Carlo, conforme o Motorsport.com mostra:

Como se vê, a embarcação desgovernada avançou sobre o píer da marina justamente na hora em que dois homens andavam no local. Eles não foram atingidos por pouco. O vídeo repercutiu nas redes e foi compartilhado até por Dalton Sargeant, irmão de Logan Sargeant, piloto norte-americano da Williams.

Na sessão qualificatória que definiu o grid de largada para a corrida deste domingo, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position 'em casa'. Ele larga à frente do australiano Oscar Piastri, da McLaren.

Na segunda fila, o terceiro no grid é Carlos Sainz, da Ferrari. O espanhol superou o britânico Lando Norris, da McLaren. Também da Inglaterra, George Russell larga em quinto com a Mercedes, um posto à frente do líder de 2024 e atual tricampeão da F1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

