A Haas, em comunicado oficial, anunciou que Kevin Magnussen será substítuido pelo reserva Oliver Bearman nas sessões de sexta-feira do GP de São Paulo da Fórmula 1.

A equipe americana informou que a substituição foi devido problemas de saúde do piloto dinamarquês, que Haas alega ter passado mal. Com a troca, o jovem britânico irá correr na corrida sprint de sábado, mas mantém em aberto a possibilidade de ou Magnussen ou Bearman estarem no carro da Haas para a corrida de domingo.

Leia o comunicado abaixo:

"O piloto da Haas, Kevin Magnussen, não participará da corrida de sexta-feira no GP de São Paulo depois de sofrer com uma doença. O piloto reserva oficial Oliver Bearman assumirá as funções de piloto. A equipe deseja a Kevin uma recuperação rápida e fornecerá uma nova atualização em devido curso".

Como o Brasil é um fim de semana de sprint, isso significa que Magnussen perderá tanto a única sessão de treinos livres de sexta-feira quanto a qualificação de sprint, o que significa que Bearman também estará no carro da Haas para a corrida de sprint da manhã de sábado.

Resta saber se o dinamarquês conseguirá se recuperar a tempo para os treinos classificatórios de sábado à tarde para a corrida principal do GP.

Magnussen ainda poderá assumir o comando de seu carro novamente a partir da classificação no sábado, desde que consiga se recuperar a tempo.

De qualquer forma, a corrida sprint de sábado será a terceira corrida competitiva de Bearman na F1 e sua segunda pela Haas, depois de substituir Magnussen em Baku, quando o piloto dinamarquês foi suspenso de uma corrida por acumular muitos pontos de penalidade.

Bearman, júnior da Ferrari, que foi contratado pela Haas para assumir uma vaga de piloto em tempo integral em 2025, também substituiu Carlos Sainz, da Ferrari, na Arábia Saudita, quando o espanhol teve um caso de apendicite.

F1 na TV do Brasil, CAUSOS COM GALVÃO, adeus a SENNA, caos do CRASHGATE e + | Jayme Brito EXCLUSIVO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!