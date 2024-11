Franco Colapinto recebeu a triste notícia da morte de seu avô paterno, Leónidas Colapinto, horas antes das sessões de sexta-feira do GP de São Paulo da Fórmula 1. Leónidas tinha 89 anos e era advogado e escritor da cidade do piloto da Williams, Bahía Blanca.

De acordo com informações do jornal argentino La Nacion e creditado ao portal local La Brújula 24, o velório será realizado na sexta-feira, na cidade ao sul da província de Buenos Aires, e o enterro está programado para a tarde.

Franco apareceu na sexta-feira em Interlagos, para a sessão única de treinos livres e de classificação para a corrida sprint de sábado.







Ainda de acordo com o jornal argentino, Leónidas Colapinto, atuou como especialista em Direito de Família e Direitos Humanos até 2000. Na ordem dos advogados local, ele também ajudou a fundar dois institutos, um de Direito Processual e outro de Direito de Família. Além de seu trabalho no direito, ele foi autor de diversos livros.

