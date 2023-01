F1: Magnussen vê 2022 como ano importante para 'reinício' da Haas

Carregar reprodutor de áudio

Kevin Magnussen acredita que 2022 foi um bom ano para o 'reinício' da Haas na Fórmula 1, já que a equipe vem em busca de retornar ao meio do grid na próxima temporada e largar as últimas posições na tabela de classificação.

Depois de fechar 2021 sem conquistar nenhum ponto, quando optou por não desenvolver o carro, a Haas imediatamente desfrutou de um caminho de recuperação no ano passado sob os novos regulamentos técnicos e viu Magnussen terminar em quinto lugar na abertura da temporada no Bahrein e se estabelecer como 'homem referência' no início do ano.

Embora o 'gás' da Haas acabou se dissipando, fazendo que a equipe caísse para o oitavo lugar no campeonato de construtores, o dinamarquês conseguiu um resultado chocante ao marcar a primeira pole do time norte-americano no Brasil. Isso marcou um retorno bem-sucedido de Kevin à Haas, que havia sido dispensado no fim de 2020, depois que o contrato de Nikita Mazepin foi rescendido após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Questionado pelo Motorsport.com se notou alguma diferença na Haas após sair e retornar, o piloto respondeu: “Ainda parece a mesma equipe, mas é uma coisa muito dinâmica. Muitas coisas diferentes aconteceram dentro da equipe. Acho que foi um ano muito bom para reiniciar a Haas. Voltamos à disputa no meio do grid, conquistamos nossa pole position."

“Espero que isso possa dar um grande impulso a toda a equipe e realmente selar a crença de que estamos de volta ao jogo e que temos um futuro brilhante.”

E em 2023 será possível ver mais mudanças na Haas, com o veterano Nico Hulkenberg chegando como novo companheiro de equipe de Magnussen, substituindo Mick Schumacher, que foi dispensado após duas temporadas no esquadrão. Isso dará ao time um dos line-ups mais experientes do grid, muito longe da sua dupla de novatos em 2021.

A equipe também garantiu um novo impulso financeiro com seu novo patrocinador máster, MoneyGram, que permitirá que ela opere perto do limite orçamentário. Kevin Magnussen sentiu que havia “algumas coisas boas acontecendo a nosso favor” na Haas, mas que levaria tempo para a equipe se estabelecer depois de alguns anos vivendo uma 'montanha-russa'.

“A equipe passou por alguns anos difíceis, quando algumas pessoas saíram e nós contratamos novas pessoas”, disse Magnussen. “Esse grupo precisa se estabelecer, porque quando você consegue pessoas novas, mesmo que sejam supertalentosas e muito capazes, ainda precisa de tempo para se estabilizar. Acho que isso também fez parte do processo este ano."

“Isso vai acontecer. Já aconteceu até certo ponto e vai acontecer durante o inverno. Mas sim, trouxemos uma atualização [em 2022]. Portanto, esperamos que haja mais tentativas do nosso setor aerodinâmico para colocar desempenho no carro e então vamos crescer em diferentes áreas, tudo o que fazemos aqui na pista, estratégia, operacional, pitstops. Muitas coisas podem ser melhoradas.”

