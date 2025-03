Aos 66 anos, Adrian Newey segue sendo um dos engenheiros mais renomados da Fórmula 1 e agora segue para um novo projeto na Aston Martin para realizar um sonho antigo: projetar um carro para Fernando Alonso.

Newey tem um histórico vencedor na categoria, mas também leva uma 'maldição' consigo, isso porque, após sua saída das equipes, o último piloto vencedor nunca mais conseguiu conquistar um novo título mundial.

Ao longo de sua carreira, Newey conquistou o respeito do paddock por um motivo simples: onde quer que tenha ido, ele conseguiu construir um carro competitivo capaz de conquistar os títulos de pilotos e de construtores.

No momento, o 'mago' tem 14 títulos mundiais de pilotos e 12 de construtores em seu nome. E, embora isso faça com que sua chegada a qualquer equipe seja uma boa notícia para seus pilotos, também traz consigo uma curiosa 'maldição' para todos aqueles que obtiveram sucesso com ele.

Até hoje, sete pilotos conseguiram vencer o campeonato de pilotos com um carro projetado por Adrian Newey, mas todos eles compartilham uma 'maldição': nenhum deles conseguiu vencer novamente com carros projetados por outros engenheiros.

Em 1992, Nigel Mansell, como piloto da Williams, foi o primeiro a vencer com um carro de Newey e nunca mais venceu. Também em Grove, Alain Prost conquistou seu quarto e último título com o 'mago' britânico em 1993, antes de, três anos depois, em 1996, dar a Damon Hill a chance de vencer seu único Campeonato Mundial de F1.

Sua última contribuição com a Williams ocorreu em 1997 e ele também construiu um carro campeão mundial, dessa vez nas mãos de Jacques Villeneuve, que venceu seu primeiro e único campeonato.

Em 1998, Newey decidiu ir para a McLaren, onde obteve sucesso imediato e venceu o Campeonato Mundial naquele ano e em 1999, com Mika Hakkinen no controle de seus primeiros carros para Woking. Curiosamente, esses também foram os dois primeiros e últimos campeonatos de Hakkinen.

O engenheiro britânico voltou ao sucesso no início da década de 2010, quando, como parte da equipe Red Bull, conquistou quatro títulos consecutivos pela primeira vez (2010, 2011, 2012 e 2013), todos com Sebastian Vettel como piloto. O alemão, depois desses sucessos, também não conseguiu vencer novamente.

O caso mais recente é o de Max Verstappen, que venceu os últimos quatro campeonatos sob o comando de Newey (2021, 2022, 2023 e 2024). Mas, ao contrário do resto dos pilotos, o holandês é o único que poderia 'quebrar a maldição' no momento.

Embora após a saída de Newey da equipe austríaca, coincidentemente ou não, o carro do time tenha sofrido uma queda considerável e, em 2025, quase ninguém vê a Red Bull como a grande favorita, embora esteja na luta.

Quanto a Aston Martin, o primeiro carro produzido pelo gênio britânico será o de 2026. Será que ele dará a Alonso seu terceiro campeonato e talvez mais? Considerando a idade do espanhol, 43 anos, ele provavelmente também entraria para essa lista.

Adrian Newey, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

