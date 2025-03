O caso de assédio contra Christian Horner, chefe da Red Bull na Fórmula 1, está de volta aos holofotes, dessa vez, porque o De Telegraaf revelou o motivo pelo qual a imprensa britânica não repercutiu novas informações sobre.

Isso aconteceu porque a imprensa recebeu uma "Ordem de Restrição de Reportagem" do tribunal, o que proibia a mídia de repercutir novas reportagens sobre o assunto.

Horner foi formalmente denunciado ao Tribunal do Trabalho por "comportamento inadequado" contra uma funcionária da Red Bull. O chefe da equipe, que já havia sido inocentado por duas investigações internas diferentes, agora terá que se defender nos tribunais do Reino Unido. A primeira audiência ocorrerá em janeiro de 2026.

As alegações contra Horner causaram grande repercussão no início de 2024, mas depois não houve mais notícias sobre o assunto na imprensa britânica.

O relatório do De Telegraaf incluiu as seguintes declarações: "O caso, que causou furor no início do ano, foi completamente silenciado na mídia britânica por algum tempo. A razão para isso foi a 'Ordem de Restrição de Notícias' emitida por um tribunal do Reino Unido a pedido de Horner".

A ordem foi emitida em abril de 2024 e ainda está em vigor. Portanto, os jornais do Reino Unido não podem publicar notícias sobre Horner.

No entanto, com o início do processo judicial, espera-se que o caso volte à agenda internacional. Embora não haja nenhuma nova declaração de Horner e da Red Bull sobre o assunto, o curso do caso parece criar um grande debate no mundo da F1.

