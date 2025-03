Partes importantes da nova temporada de Drive to Survive foram divulgadas recentemente e, entre elas, está uma conversa interessante entre Toto Wolff, chefe da Mercedes na Fórmula 1, e sua esposa, Susie Wolff. Na cena, os dois estão estudando possíveis nomes para substituir Lewis Hamilton após o heptacampeão confirmar que iria se transferir para a Ferrari.

Na conversa, Wolff confessa que prometeu a Hamilton que não iria negociar com Max Verstappen enquanto o heptacampeão estivesse na equipe. Porém, as configurações mudam assim que sua saída foi anunciada.

"Não falei com ele porque prometi a Lewis que não negociaria com ele", diz Wolff. "Mas vou falar com Max agora".

Além de Verstappen, os nomes de Carlos Sainz e Fernando Alonso também são mencionados como possibilidades.

Mais tarde, no documentário, Wolff é entrevistado pelo porta-voz da Mercedes, Bradley Lord, e pelo chefe do programa de jovens talentos, Gwen Lagro, onde ele admite que Verstappen não tem interesse em se juntar à Mercedes.

"É difícil com Max. Acho que há apenas 1% de chance de convencê-lo a mudar de ideia", disse ele.

Essas palavras sugerem que a Mercedes fez uma oferta oficial a Verstappen em 2024, mas a Red Bull conseguiu manter seu piloto em seu carro.

Lewis Hamilton, Ferrari

