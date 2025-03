ANÁLISE F1: Os segredos ocultos do RB21, novo carro da Red Bull

A Red Bull segue sendo um verdadeiro mistério, mesmo depois da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. A equipe fez diversos testes, mas nenhuma simulação de corrida para mostrar seu verdadeiro potencial com o RB21, um carro que deve apresentar correções de 2024.

Pierre Waché, diretor técnico da Milton Keynes, falou sobre o desejo de abrir a janela de corrida do carro, talvez abrindo mão de um pouco do desempenho absoluto que foi o orgulho do domínio do RB19 no campeonato de 2023.

Max Verstappen 'lapidou' o comentário e a análise: "O RB21 não pode ser pior do que o monoposto do ano passado".

O tetracampeão mundial, no entanto, deu a entender que o caminho tomado é o correto e que as dificuldades que surgiram em Sakhir estão nas áreas de desenvolvimento em que os engenheiros precisam colocar a mão na massa.

Embora o novo Red Bull não dê a impressão de ser revolucionário, não há nenhuma área do RB21 que não tenha sido revisada em busca de um aumento de desempenho.

Um exemplo que pode ser esclarecedor é o dos freios: todas as equipes, no último ano do regulamento de efeito solo, decidiram não investir recursos em sistemas de freios, preferindo alocar recursos para a revolucionária mudança de regra de 2026. Mas esse não é o caso da Red Bull, que desenvolveu uma nova pinça com a Brembo, resultado da experiência adquirida na última temporada.

A foto de Giorgio Piola tirada no Bahrein, de fato, nos mostra um novo desenvolvimento que foi projetado para melhorar o resfriamento da pinça. É fácil ver como houve uma multiplicação de pinos na estrutura externa. Os 'pinos' em contato com o ar permitem uma maior extração de calor, dando maior estabilidade ao comportamento do RB21 na frenagem, aprimorando as habilidades do campeão mundial holandês.

O difusor do Red Bull RB21 com a quilha pontiaguda

Outra área que passou por mudanças foi o difusor traseiro: na área da carenagem da caixa de câmbio, é possível ver dois canais que envolvem a quilha pontiaguda, revelando um padrão de fluxo diferente no gerenciamento da esteira. E a vistosa asa inferior não é nada mais do que uma continuação do extrator, enquanto a asa superior é plana.

No Red Bul RB21, a disposição dos radiadores foi radicalmente alterada Foto de: Giorgio Piola

Essas são duas mudanças que não são muito visíveis, assim como o deslocamento das massas do radiador, que definiram uma redistribuição diferente do peso. O trocador de calor do turbo, que no RB20 estava localizado em forma de V abaixo dos radiadores de água e óleo, foi deslocado mais para trás, quase até o assoalho da parte inferior, enquanto os dos serviços foram deslocados para trás, acima do motor Honda, liberando uma área para a passagem do fluxo para melhor eficiência da asa traseira.

Red Bull RB21: a aderência nas laterais do Halo e a bazuca muito mais perfilada

A 'bazuca' exagerada do carro de 2024 foi redesenhada com uma única entrada de ar em cada lado da fixação do Halo. Também foi testado um capô muito perfilado, que tinha uma saída de calor mais parecida com a que a Ferrari mostrou no SF-25 do que as brânquias usuais.

Tantas mudanças que alteraram a natureza do RB21: não foi por acaso que se observou a insistência na busca de uma configuração mecânica e aerodinâmica, renunciando às corridas longas.

Max Verstappen, Red Bull RB21 con il muso corto Foto di: Red Bull Content Pool Liam Lawson, Red Bull RB21 con il muso lungo Foto di: Red Bull Content Pool

A Red Bull parecia ser um canteiro de obras aberto para deliberar sobre quais deveriam ser as soluções básicas a serem usadas em Melbourne, de modo que testemunhamos a presença de dois 'focinhos', um com o nariz preso ao perfil principal e o segundo curto preso ao segundo elemento.

Red Bull RB21: la paratia standard Red Bull RB21: la paratia con un passaggio d'aria simile a Mercedes

Até mesmo a asa dianteira oferecia conceitos diferentes na interseção das abas com o anteparo lateral: uma passagem de ar não escapou para favorecer o efeito de lavagem externa que é de origem clara da Mercedes: em Milton Keynes, eles não têm problemas em copiar as ideias de outras pessoas para buscar competitividade. Seria errado relegar a Red Bull ao papel de quarta força no início do campeonato mundial.

PRÉ-TEMPORADA F1 AO VIVO! Último teste, com BORTOLETO, Verstappen, HAMILTON e cia em ação | DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!