Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull acredita que a vantagem que tem na Fórmula 1 vai "derreter" ao longo da temporada, com o impacto de suas penalidades no túnel de vento de 2023.

A equipe de Milton Keynes recebeu uma redução de 10% no tempo de desenvolvimento aerodinâmico para esta temporada, bem como uma multa de US$ 7 milhões, depois que foi descoberto que violou o limite de custo para ajudar Max Verstappen a vencer o campeonato de pilotos de 2021.

Embora acredite ter limitado o impacto da sanção até agora no desenvolvimento de seu RB19, a equipe não tem ilusões de que as coisas ficarão mais fáceis daqui para frente.

E seu consultor de automobilismo, Helmut Marko, diz que, à medida que a temporada avança, a vantagem que seus rivais têm de poder se desenvolver mais os ajudará a diminuir a diferença.

Em uma entrevista no canal do YouTube da publicação irmã do Motorsport.com, Formel1.de, Marko disse que a Red Bull estava longe de estar relaxada, apesar de parecer confortável na frente agora.

"Nós nos preparamos da melhor forma para a temporada", disse ele. “Uma vez que sabíamos que essa penalidade seria imposta, ficou claro que, quando entrávamos no túnel de vento, isso tinha que ser feito de maneira eficiente e cada corrida com um plano claro.

"No momento, conseguimos fazer tudo isso. Mas, é claro, à medida que a temporada avança e ficamos sem tempo no túnel de vento, os outros ainda terão isso disponível e nossa liderança derreterá.

"É por isso que é extremamente importante levarmos os pontos conosco agora."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Bernie Ecclestone and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Apesar da Red Bull dominar a abertura da temporada de F1 no Bahrein, Marko não acredita que o desempenho de sua equipe seja indicativo de como ela se sairá em todas as pistas.

Questionado sobre a afirmação do piloto da Mercedes, George Russell, de que a Red Bull vencerá todas as corridas nesta temporada, Marko disse: “Não”.

“Foi uma corrida em um circuito específico onde a superfície é extremamente áspera, o que significa que o desgaste dos pneus desempenha um papel muito importante.

"Sim, tivemos um bom desempenho. Mas muito por vencer todas as corridas e ter o título do campeonato mundial na bolsa. Se fosse tão fácil, seria bom."

Marko disse que a equipe também ficou um pouco confusa sobre porque lutou para encontrar um bom equilíbrio em seu RB19 nos treinos no Bahrein.

Ele deixou claro, no entanto, que as sugestões de que as dificuldades foram desencadeadas por ter que aumentar a altura do carro estavam longe do alvo.

"Não, essa história não é bem assim", disse ele. “Tivemos um carro muito equilibrado durante os testes [no Bahrein] e na sexta-feira o carro saia muito de frente. Isso é algo que Max não gosta nem um pouco.

"Mas outras equipes também tiveram isso. Deve ter sido outro fator - talvez areia, temperatura, o que quer que seja. E então nós meticulosamente, devo dizer, encontramos nosso caminho de volta para uma configuração que permitiu a Max guiar para a pole position e depois também para conquistar a vitória."

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: