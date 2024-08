Helmut Marko, consultor de automobilismo e voz forte da Red Bull, demonstrou apoio à Mick Schumacher e afirmou que ele merece um lugar em uma das equipes com assentos livres para 2025, em entrevista ao portal F1-Insider. No entanto, ele compreende que é difícil retornar para a Fórmula 1.

Marko disse que há elogios de outros chefes de equipe: "Quando você deixa o circuito da Fórmula 1, é difícil voltar. Embora ele seja muito bem falado nos bastidores, por exemplo, Toto Wolff o elogia muito, ele mereceria um emprego na Alpine ou na Audi".

No entanto, o consultor da Red Bull entende que carregar o nome Schumacher é um peso para o piloto: "Mick é uma das pessoas mais educadas e amigáveis do paddock, o que é uma desvantagem para ele. Ele também tem a desvantagem de ter um grande nome".

Marko, além de elogiar Mick, também cutuca Guenther Steiner, ex-chefe da Haas e um dos focos da série Drive to Survive: "Em termos esportivos, acho que ele já está no seu melhor momento. Ele venceu a Fórmula 3 e a Fórmula 2 e isso o tornou interessante para a Fórmula 1. Na Haas, no entanto, não foi tratado adequadamente pelo superstar da Netflix, Guenther Steiner. Isso é um fato", conclui.

