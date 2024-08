O MCL38 mostrou um desempenho muito melhor desde o início da temporada da Fórmula 1, com as atualizações e modificações feitas ao longo da primeira parte do ano a equipe de Woking conseguiu garantir a primeira vitória da carreira de Lando Norris e Oscar Piastri, mas poderia ter conseguido mais.

Durante o podcast James Allen sobre F1, o ex-estrategista da F1 Bernie Collins explicou o que ele acredita que são as causas nos problemas estratégicos da McLaren.

"Se você pergunta continuamente ao piloto qual pneu ele quer, naturalmente retarda o processo de tomada de decisão. Quanto mais independentes você torna as pessoas que tomam as decisões, mais rápidas e naturais as decisões são tomadas".

Bernie ainda avaliou a parada de Norris durante o GP da Grã-Bretanha e disse que a equipe deveria ter tomado uma decisão mais rápida.

"Também vimos isso na parada de Norris [em Silverstone]. Médio ou duro? Ele já sabia que não ia pegar intermediário ou molhado. Essa foi a primeira pergunta errada, deveria ter sido qual rodada eles iriam para os slicks".

A própria equipe defendeu que os erros são cometidos porque a última vez que a McLaren esteve em uma posição tão boa já faz algum tempo e eles precisam se adaptar. Porém, Collins não concorda com essa colocação e diz que eles não poderiam estar cometendo esses erros.

"Uma boa estratégia é tão difícil para uma equipe de retaguarda ou de meio-campo quanto para uma equipe de ponta. Alguns concordam com isso e outros discordam, mas em qualquer caso você está lutando pelos pontos e por cada posição".

Porém, o que mais surpreendeu Collins é a inconsistência mostrada pela McLaren, apesar de ter conseguido vencer duas corridas.

"Analisei muitas estratégias e entendo por que a Red Bull e a Mercedes fazem certas escolhas em certas corridas. Não vejo isso com a McLaren. Se as equipes seguirem em frente, espere o momento em que isso seja possível".

