Desde que Lewis Hamilton anunciou sua transferência para a Ferrari, há rumores de que a Mercedes queria contratar Max Verstappen. Embora essas alegações tenham diminuído recentemente, elas ainda continuam.

No entanto, de acordo com Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula 1 com a Williams em 1997, uma mudança para outra equipe pode não funcionar da maneira que Verstappen deseja. "Se ele decidir mudar de equipe, sofrerá um choque cultural em sua nova equipe", disse o campeão mundial de 1997 ao blog Instantcasino.com.

"Tudo depende de quais opções estão disponíveis para Verstappen". "Não há vaga na McLaren. Podemos esperar que ele seja tratado melhor na Mercedes? E quem o substituirá lá? George Russell ou Kimi Antonelli?"

"Tanto Russell quanto Antonelli são alunos da Mercedes e a equipe investiu muito neles". "Acho que a Mercedes só quer Verstappen para tirá-lo da Red Bull".

"Não há equipe para Max no momento, mas veremos o que acontece a longo prazo". "Ele esteve sob a proteção da Red Bull durante toda a sua carreira e seria difícil reproduzir uma atmosfera tão acolhedora com outra equipe", conclui.

