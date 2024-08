A Red Bull começou a temporada de Fórmula 1 de 2024 muito forte, parecendo chegar para levar quase todas as vitórias e manter Max Verstappen em uma posição confortável. Porém, após 14 corridas em cinco meses exigiu muito esforço e acabou fazendo com que a equipe enfrentasse problemas.

A pausa de agosto deixou um sentimento de angústia e incerteza sobre o que pode acontecer entre Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari. A batalhe entre as equipes irá continuar? A Ferrari vai conseguir voltar à luta? E, acima de tudo, a dominância da Red Bull chegou ao fim?

A última questão é bastante subjetiva, mas parece possível visto o desempenho e ritmo que o RB20 tem apresentado nas últimas duas provas - que não tiveram Verstappen no pódio. A falta de bons resultados pode custar a liderança na tabela de construtores, já que os taurinos são seguidos de perto pela McLaren, que precisa de 42 pontos para assumir a ponta.

A Red Bull ainda consegue se manter forte por conta do brilhante desempenho de Max, mas depende da ajuda de Sergio Pérez para aumentarem a diferença para a equipe de Woking. Agora, tudo depende dos resultados da dupla após a pausa de agosto.

Caso Pérez e Verstappen não consigam encontrar o ritmo perfeito para manter a liderança, a "segunda era" da Red Bull pode chegar ao fim, como indica o que já aconteceu algumas vezes na história da F1. Ao longo de muitas épocas em que uma única equipe dominou o campeonato, é raro que perca o ritmo em uma temporada e consiga recuperar na seguinte.

Há 20 anos, Michael Schumacher e a Ferrari conquistaram os títulos de piloto e construtores na F1. À época, o alemão venceu 12 das 13 primeiras corridas do ano e mais uma após a pausa de verão.

Foto de: Bridgestone Corporation

Existiram fatores externos que ajudaram nos bons resultados, mas não podemos deixar de notar que no início da década de 2000 a escuderia parecia ter perdido a força.

Entenda o quão dominante o F2004 foi: na etapa da Hungria, quando a equipe italiana conquistou o sexto título consecutivo de construtores, Schumacher venceu Rubens Barrichello por apenas 4s6, mas o terceiro colocado, Fernando Alonso, ficou a 44s5 de distância.

Duas semanas depois, Michael conquistou o título de pilotos, quando ainda faltavam quatro rodadas para o fim da temporada, mas perdeu a corrida para Kimi Raikkonen. O finlandês foi ajudado pelo safety car e pelo novo chassi MP4-19 da McLaren para conquistar sua única vitória naquele ano.

Talvez Schumacher só quisesse vencer o campeonato sem grandes complicações e fez o que pode para conseguir. À época, a Williams e a McLaren passaram a maior parte do ano lutando contra configurações aerodinâmicas que pareciam não funcionar bem.

Em Monza, embora Barrichello tenha conquistado a pole position, os tempos das Ferraris na maior parte da classificação não foram tão impressionantes quanto os definidos pelos pilotos da Williams ou da BAR.

No final, o resultado 1-2 foi relativamente convincente, embora Schumacher tenha sido pego de surpresa pela superfície suja da pista e 'rodou' na primeira volta, o que lhe custou posições. Mesmo com seus Bridgestones para pista seca, ele foi menos eficiente que os Michelin, o que fez Barrichello começar com pneus Michelin intermediários. A 'rodada' do alemão ficou marcada como um momento atípico na carreira de Michael naquela temporada.

Ou, pelo menos, seria se o alemão não tivesse tido um resultado pior na China. Ele já havia tido uma volta de classificação ruim, com uma 'rodada', e acabou largando do pitlane, depois se envolveu em uma série de incidentes - um deles, entrou em contato com Christian Klien, da Jaguar.

McLaren belatedly arrived to the party in 2004 as Raikkonen won at Spa, signalling the start of Ferrari's relative decline Photo by: LAT Photographic

Barrichello conseguiu desempenhar seu papel como segundo piloto e assumiu a vitória. À época, o brasileiro defendeu que "ainda tínhamos o carro mais rápido, mas não tão rápido quanto em Monza. Foi muito mais rápido lá. Aqui não".

Rubens foi submetido a uma grande batalha com Jensen Button e Kimi Raikkonen, mas a Ferrari conseguiu administrar bem suas paradas e fez mais do que a Red Bull está fazendo atualmente: correr a corrida um pouco melhor e fazer os pit stops certos para manter as posições em pista.

Suzuka foi a volta convincente de Schumacher ao seu desempenho comum. Ele impôs uma diferença de 14 segundo sobre seu irmão mais novo, Ralf, porém o ritmo não se seguiu para a final no Brasil.

Barrichello interveio entre os pilotos que lutavam pela liderança e subiu ao pódio, mas a vitória ficou com Juan Pablo Montoya. Alonso também entrou na batalha, mas ficou na quarta posição após uma parada dupla mal sucedida.

Embora Renault e BAR tenham mostrado firmeza no início da temporada e a vitória de Jarno Trulli terem agitado aquele ano, a Ferrari seguiu na ponta. Porém, no fim do ano, os italianos pareciam ter sido pegos.

A McLaren redesenhou o MP4-19, tentando colocá-lo na disputa, e presenciou uma disputa por poder de gerenciamento de matriz patenteado por Adrian Newey e Martin Whitmarsh - que Whitmarsh venceu - e corrigiu as rugas do design baseado no MP4-18, que nunca competiu.

Por sua vez, a Williams descartou o nariz de "morsa" e optou por um design mais convencional, que eliminou a penalidade de peso e restaurou parte do equilíbrio. Mesmo com as mudanças, a Williams não conseguiu o impulso necessário para 2005, mas a McLaren continuou o progresso no ano seguinte, enquanto a Renault encontrou seu ritmo durante o inverno.

Entretanto, a Ferrari foi prejudicada pela regra de proibição de troca de pneus que foi introduzida em 2005, quando a Bridgestone errou na fórmula.

O F2004 ganhou notoriedade entre os carros mais dominantes em toda a história da F1, se colocando ao lado da McLaren MP4/4, Lotus 72 e o Williams FW14B. Desde então, a Red Bull conseguiu fazer o mesmo com o RB19, mas o RB20 parece ter alcançado o limite do que a equipe de Milton Keynes consegue alcançar.

Williams also joined the fight for victories in 2004 and ended the year with Montoya on top in Brazil Photo by: Lyndon McNeil

Certamente existem paralelos entre o fim do reinado da Ferrari e o declínio da Red Bull. Isso porque, enquanto as dominantes parecem ter alcançado a estagnação, outras equipes conseguiram garantir que seus carros tenham alguma evolução.

Porém, é importante lembrar que ainda há 10 corridas na temporada de 2024 e a Red Bull pode voltar à sua dominância, a depender do que acontecerá após a pausa de agosto.

No entanto, é muito provável que a McLaren e a Mercedes continuem oferecendo forte concorrência. Embora a equipe de Woking tenha cometido alguns erros, eles ainda estão "reaprendendo a vencer" e devem se munir de muitas informações sobre o que não fazer em situações críticas.

A Mercedes, por sua vez, mostra que esse conhecimento nunca deixou a equipe sempre que as oportunidades se apresentam. Desta maneira, a Red Bull entende que precisa correr contra o tempo, caso contrário, o RB20 pode ter o mesmo destino da Ferrari quando a era V10 chegou ao fim.

