O número de ameaças contra os comissários da FIA aumentou significativamente nos últimos meses. A Federação decidiu então agir e encomendou uma investigação sobre as causas destas ameaças.

A pesquisa mostrou que as ameaças são parcialmente alimentadas por comentários das equipes e dos pilotos de Fórmula 1 , disse o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, no Instagram.

Com base nestas conclusões, o Conselho Mundial do Esporte a Motor decidiu tornar mais rigorosas as regras de reclamação aos comissários. As medidas ainda não foram anunciadas.

Segundo Ben Sulayem, o aperto é uma intervenção necessária. “Desta forma podemos ter a certeza de que os dirigentes e voluntários da FIA, que dedicam o seu tempo a melhorar o nosso esporte, recebem apoio suficiente e que podem fazem isso de forma segura e justa”, escreveu o CEO em suas redes sociais.

Ele também apela aos comissários para que avaliem cuidadosamente por si próprios se são necessárias medidas de acompanhamento quando são ameaçados.

“Os nossos comissários devem estar preparados para permanecer fortes na sua luta contra esta forma de ódio. Eles têm todo o meu apoio e do Código Desportivo Internacional ao fazerem as suas escolhas."

Nos últimos anos, alguns comissários relataram que receberam ameaças de morte. Por exemplo, o ex-piloto de F1, Mika Salo, foi ameaçado de morte em 2017, depois que Max Verstappen recebeu uma penalidade de cinco segundos durante o GP dos Estados Unidos.

Emannuele Pirro também recebeu mensagens semelhantes depois de aplicar uma penalidade equivalente a Sebastian Vettel durante o GP do Canadá de 2019 e posteriormente apresentou um relatório.

