A sprint do GP dos Estados Unidos - que marcou o retorno da Fórmula 1 depois de um mês sem corridas - foi agitada e teve a vitória de Max Verstappen. O 'pódio' foi completado por Carlos Sainz - que protagonizou uma briga 'caseira' com Charles Leclerc e conseguiu terminar a frente do companheiro de equipe e Lando Norris.

Também pontuaram nessa prova: George Russell, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.

A sprint

Largando ao lado de Russell, Verstappen não deu tempo do piloto britânico 'tomar conhecimento', se adiantou e deixou a Mercedes #63 para trás. Logo atrás, Norris - que começou em quarto - conseguiu ultrapassar George ainda nas primeiras curvas e assumiu o segundo lugar.

Na segunda volta, uma briga 'caseira' da Ferrari teve início. Sainz deu um 'bote' em Leclerc, mas não consegui sustentar a ultrapassagem, com as posições se mantendo as mesmas. A volta cinco foi marcada pela tentativa de ultrapassagem de Pérez - que acabou em uma 'passada reta' e quase um fim de corrida para o mexicano.

A briga na escuderia italiana chegou ao fim quatro voltas depois, quando o espanhol, por fim, conseguiu superar o monegasco e ficar com a quarta colocação. Enquanto isso, Verstappen já abria 2s de vantagem para a McLaren de Lando. 'Acelarado', Sainz superou Russell restando dez voltas para o fim da corrida, subindo ao 'pódio'.

Enquanto George reclamava do pneu dianteiro esquerdo, Leclerc aproveitou para superar a 'Flecha de Prata' e subir mais uma posição. No meio do grid, Pérez precisou suar para conseguir ultrapassar Tsunoda - que quase colidiu com Piastri e jogou duro com o australiano.

Sentindo a pressão de Sainz, Norris errou a freada na última volta e, com isso, o espanhol conseguiu superar o ex-companheiro de equipe.

