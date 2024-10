Lando Norris foi convocado pelos comissários de corrida após a Sprint do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 por potencialmente se mover durante a frenagem na última curva, enquanto disputava a terceira colocação com Charles Leclerc. Porém, a direção entendeu que o piloto não tomou nenhuma decisão que infringiu as regras.

O piloto da McLaren tinha acabado de ser ultrapassado por Carlos Sainz - após cometer um erro e frear antes do momento certo - e tentava evitar perder o pódio para a segunda Ferrari que vinha logo atrás.

Seu rival monegasco tentou fazer uma manobra por dentro através do complexo nas curvas 14 e 15, mas não conseguiu depois que Norris fechou a porta com firmeza, quase causando uma batida entre os dois.

Depois de colocar o carro sob controle novamente, Leclerc falou no rádio da equipe para acusar Norris de ter se movido durante a frenagem.

Sem mais possibilidades de tentar melhorar a posição, Leclerc 'desistiu' do pódio e cruzou a linha de chegada como quarto, garantindo o terceiro lugar do piloto da McLaren - duas posições atrás de Max Verstappen.

Mas, logo após a corrida, a FIA anunciou que Norris estava sendo investigado por pilotar de forma potencialmente errática na última volta. De acordo com o documento oficial, a regulamentadora entendeu que não havia necessidade de punir o competidor.

Lando Norris, McLaren

O próprio Norris disse que não sabia qual era o problema, porque essa sequência de curvas envolve a necessidade de frear ao fazer a curva.

Perguntado sobre sua resposta à investigação da FIA, competidor da McLaren disse: "Não sei onde... Ah, aquela em que você tem que virar e frear durante toda a volta?"

"Quero dizer, você freia na curva. Então, faz sentido".

Verstappen venceu a corrida curta, aumentando a diferença para Norris em 54 pontos pela liderança do campeonato.

"No final da corrida, as Ferraris estavam em outro nível em comparação a nós, então fiz o meu melhor para tentar me segurar, mas não havia praticamente nenhuma chance de manter o segundo lugar hoje", defendeu o britânico.

A classificação para a corrida de domingo acontece às 19h, no horário de Brasília.

