A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) diz que a questão envolvendo o dispositivo do 'babador' dianteiro da Red Bull está encerrada pois descarta uma investigação mais ampla.

O órgão regulador do automobilismo agiu durante o fim de semana do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 para garantir que um dispositivo de ajuste no cockpit do RB20, que pode elevar ou abaixar o 'babador' dianteiro, não possa ser usado fora dos regulamentos.

Isso ocorreu após suspeitas por parte de equipe rivais de que a Red Bull poderia estar alterando a altura do carro em condições de parque fechado - o que seria ilegal. Mas como a FIA realizou um exame minucioso do sistema da escuderia durante o fim de semana em Austin, ela diz estar convencida de que não houve violação das regras.

E, embora a entidade reguladora admita que é impossível ter certeza de que a Red Bull nunca usou o dispositivo ilegalmente no passado, ela não acha prático se aprofundar ainda mais no assunto. Nikolas Tombazis, chefe de monopostos da FIA, disse: "Sinceramente, posso dizer com total certeza se houve alguma irregularidade? Não. Posso dizer que o assunto está encerrado? Sim, com certeza".

Embora a McLaren tenha solicitado à entidade que investigue mais a fundo se a Red Bull usou ou não o dispositivo no passado, Tombazis disse que não há uma maneira realista de encontrar respostas sobre o que aconteceu. E ele não vê razão para iniciar qualquer ação adicional simplesmente com base na suspeita dos concorrentes.

"É difícil provar retroativamente o que aconteceu antes e não acreditamos que tenhamos a capacidade de investigar uma situação de dois anos", disse ele. "Em geral, quando decidimos encaminhar a questão aos administradores, ao tribunal ou a qualquer outro órgão, queremos ter alguma indicação razoável - portanto, não baseada em boatos ou apenas em especulações", disse ele.

"Como o design não é ilegal, acreditamos que a ação correta é dizer: 'bem, ok, certas coisas precisam acontecer para garantir que não haja nenhum tipo de preocupação contínua'. Mas também temos que estabelecer um limite no tempo e dizer que há certas coisas que não podemos detalhar muito mais".

Tombazis disse que não era realista pensar que a análise das imagens de CCTV da garagem que a FIA captura a cada fim de semana produziria qualquer evidência de que a equipe alterou o dispositivo.

"As pessoas têm permissão para verificar coisas no carro e é uma questão de facilidade", disse ele. "Se for preciso desmontar toda a carroceria e fazer 50 coisas, é óbvio que isso seria visível na câmera. Mas em algo tão simples e rápido como isso, não acho que seja possível verificar isso de forma realista em câmeras ou imagens virtuais ou algo assim."

Embora algumas figuras importantes do paddock tenham sugerido que a FIA deveria falar formalmente com a Red Bull, ou procurar possíveis denunciantes, para ter certeza absoluta de que isso nunca foi usado no passado, Tombazis não vê isso como um caminho que valha a pena seguir.

"Precisamos sempre levar em conta que estamos lidando com seres humanos", disse ele. "Estamos lidando com seres humanos que mudam de condições: com lealdades - lealdades antigas e lealdades novas. Portanto, é preciso ter um pouco de cuidado com a forma como isso se intensifica."

"Também não queremos colocar detectores de mentiras nas pessoas e fazer interrogatórios sob luzes brilhantes ou algo assim. Não é isso que queremos fazer aqui. Obviamente, já trabalhei em equipes no passado, muitas vezes, e empreguei pessoas de outras equipes."

"Acho que, às vezes, há uma tendência de dizer: 'Bem, de onde eu vim, estávamos fazendo XYZ'. E, às vezes, é preciso interpretar esses comentários com muito cuidado. Não se pode simplesmente basear um escalonamento em alguns comentários como esse."

