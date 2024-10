F1: Honda faz pressão para Tsunoda testar carro da Red Bull

A disputa pela possível vaga de Sergio Pérez segue ganhando novos contornos e, dessa vez, até a Honda entrou no circuito para negociar um teste de Yuki Tsunoda no carro de Fórmula 1 da Red Bull e ter a chance de mostrar que ele tem a habilidade suficiente para acompanhar Max Verstappen.

A fabricante japonesa há muito tempo apoia a carreira de Tsunoda, e sua parceria com a Red Bull tem sido fundamental para que ele tenha um lugar na equipe júnior AlphaTauri/RB desde 2021.

Mas, apesar de mostrar alguns lampejos decentes de talento durante sua passagem pela equipe de Faenza, a Red Bull nunca se convenceu de que o japonês tenha mostrado tudo o que acha necessário para justificar a promoção.

Mesmo em meio às dificuldades que o titular da Red Bull, Pérez, está enfrentando e que colocam em dúvida a sua condução em 2025, a equipe parece estar mais inclinada a acreditar que Liam Lawson poderia ser o melhor substituto em potencial.

Além disso, Tsunoda nunca testou um dos carros da Red Bull, tendo apenas assumido o volante dos carros da equipe durante corridas de demonstração.

O relacionamento da Honda com a Red Bull termina no próximo ano, antes de sua mudança para a Aston Martin, mas a fabricante espera que Tsunoda ainda possa permanecer no grid depois disso.

Em entrevista à Motorsport.com, Koji Watanabe, presidente da HRC, braço de corrida da Honda, revelou suas esperanças para o futuro - e como ele estava negociando com os chefes da Red Bull, Helmut Marko e Christian Horner, sobre um plano para Tsunoda.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Com relação a Tsunoda, nosso objetivo é que ele trabalhe duro e garanta uma vaga na Red Bull Racing", disse Watanabe.

"Acreditamos que ele tem o talento necessário. É claro que as decisões sobre o piloto são, em última instância, da responsabilidade da equipe, mas, como parceiros, solicitamos fortemente que Tsunoda tenha a chance de pilotar e testar um carro da Red Bull. Queremos pelo menos dar a ele a oportunidade de mostrar sua capacidade".

"Também conversei diretamente com Christian sobre isso. Ele não descartou a possibilidade. Nada foi decidido ainda, mas acho que precisamos agir corretamente".

Watanabe disse que a solução ideal para ele seria Tsunoda ir para a Red Bull a longo prazo, mesmo que ele não estivesse mais correndo com motores Honda, já que a parceria entre eles deve terminar no final da temporada de 2025.

"Se tudo correr bem e as habilidades de Tsunoda forem reconhecidas, acredito que ele poderia permanecer na Red Bull depois de 2026 e competir por campeonatos", acrescentou.

"Seria ideal que Tsunoda se tornasse mais um piloto da Red Bull. Não é como se ele estivesse se separando da Honda para sempre. Seu foco atual deve ser garantir uma vaga na Red Bull e, se esse for seu objetivo, ele deve persegui-lo".

Ayumu Iwasa, da equipe Visa Cash App RB F1, chega ao paddock Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Watanabe também revelou suas esperanças de que o júnior da Honda, Ayumu Iwasa, que está competindo na Super Formula, possa se tornar um reserva da RB no próximo ano - mas não descartou a possibilidade de ele permanecer no Japão.

"Para Iwasa, acho que sua posição básica no próximo ano será como piloto reserva da RB. A partir daí, o objetivo é garantir um lugar na corrida em tempo integral".

"Tenho discutido várias possibilidades para Iwasa com Marko. Isso inclui as medidas que Iwasa deve tomar na próxima temporada para avançar em sua carreira".

"Uma opção é que ele participe de todas as corridas de F1 como piloto reserva, como Liam Lawson".

"Outra opção é que ele continue correndo na Super Formula no próximo ano. Pessoalmente, acho que seria benéfico para ele continuar dirigindo".

Enquanto a Honda passará a fornecer motores para a Aston Martin em 2026, Watanabe disse que não havia nenhum plano no momento para se juntar à equipe em um programa de desenvolvimento de pilotos.

"Atualmente, não temos planos de colaborar com a Aston Martin", acrescentou.

"Não é que não o faremos no futuro. Mas, neste momento, não há um programa acordado. Pelo menos no próximo ano, não faremos parceria com a Aston no desenvolvimento de pilotos".

Verstappen DOMINA e volta a VENCER! Norris ERRA e termina em 3⁰! TUDO dá SPRINT dos EUA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!