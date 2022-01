Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos que chegaram a fazer parte da academia de jovens da Red Bull têm se destacado nos últimos anos na Fórmula 1. Uma olhada no grid para a temporada de 2021 mostra isso, porque entre os 20 pilotos há sete que surgiram do programa.

Isso inclui Carlos Sainz, que passou seus primeiros anos na F1 com a Toro Rosso e mudou para a Ferrari na última temporada depois de passagens pela Renault e McLaren. Ele poderia ter feito carreira na Red Bull se não fosse por um certo Max Verstappen.

Quem disse isso foi o conselheiro esportivo da Red Bull, Helmut Marko, que explicou ao 'Autorevue' da Áustria: "Sainz teve o azar de encontrar Verstappen no momento crucial". O holandês foi companheiro de equipe de Sainz na temporada de 2015. Em 2016, depois de apenas quatro corridas, ele foi promovido à equipe principal da Red Bull.”

"Já vimos no primeiro teste em Silverstone que ele foi muito rápido, imediatamente", disse Marko sobre Sainz. "Ele estava quase no mesmo nível que Verstappen. Quase. Mas quando tivemos a escolha entre Verstappen e Sainz, ficou claro."

Marko recordou: "Ambos ficaram desapontados, ele e o pai. O emprestamos primeiro para a Renault porque o nosso contrato ainda estava em vigor. Sainz é definitivamente um dos pilotos do topo. Ele provou isso. Aos meus olhos, ele desencantou Leclerc."

Em sua primeira temporada com a Ferrari, Sainz conquistou quatro dos cinco pódios da Scuderia e terminou em quinto na tabela do campeonato, duas posições à frente de Leclerc, que está no time desde 2019.

