As equipes da Fórmula 1 estão finalizando os detalhes dos novos monopostos para a temporada 2022, a primeira com as novas regras. Os times terão que apresentar carros muito diferentes dos vistos no passado no teste de Barcelona, ​​que será realizado de 23 a 25 de fevereiro.

No entanto, para conquistar o título pela nona vez consecutiva, a Mercedes terá que repetir o chamado teste de colisão lateral, teste necessário para receber a homologação da FIA e demonstrar que seu carro atende aos requisitos de segurança.

Os alemães anunciaram que a data de apresentação de seu W13 será em 18 de fevereiro, mas ainda não receberam o selo do órgão regulador. A equipe que dominou toda a era híbrida não está muito preocupada com isso, pois tentou passar esse teste de impacto lateral com uma solução extrema e, como ultrapassou os limites, terá que remediá-lo para cumprir as medidas de segurança.

A partir deste ano, a FIA não permite mais o cone de carbono anti-intrusão que deu aos engenheiros um pouco mais de liberdade para posicionar as entradas do radiador mais altas nos carros de última geração.

James Allison e Mike Elliott, dois dos técnicos mais importantes da equipe, já tinham outro plano em mente caso não passassem no teste, e isso não terá muito impacto na largada do W13 antes de entrar na pista em Montmeló.

O carro dos alemães, segundo as últimas informações, voltará a ser prateado, após dois anos com decoração preta, e estará próximo do limite da distância entre eixos máxima de 3.600 mm, embora seu ponto forte continue sendo a potência de sua unidade.

As equipes estão ocupadas resolvendo todos os problemas para ter o veículo da nova era da F1 pronto, como a Red Bull, que terá que passar nesse mesmo teste com o RB18 em breve.

Na Ferrari, um dos grupos que mais promete com o regulamento de 2022, homologou seu chassi com bastante antecedência e sem nenhum problema aparente, embora ainda sejam desconhecidos os monopostos que disputarão o título mundial.

