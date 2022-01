O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen e o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, relembraram o desempenho de Sergio Pérez em Abu Dhabi e o elogiaram. Com sua defesa contra Lewis Hamilton após seu primeiro pit stop, ele permitiu que o holandês, companheiro de equipe, recuperasse um tempo importante e seguisse vivo na disputa.

Verstappen elevou 'Checo' ao status de 'lenda' durante a corrida e nunca se cansou de enfatizar o desempenho do mexicano mesmo depois de conquistar o campeonato. "O que ele fez lá é inacreditável", disse em entrevista ao veículo austríaco ServusTV.

"No final, isso também foi importante para a nossa corrida porque a Mercedes não podia parar no safety car. Sem Pérez, é claro, eu também não teria sido campeão", acrescentou.

Marko também sabe disso e comentou sobre o mexicano: "Ele é incrivelmente leal e trabalha em conjunto. Discutimos alguns cenários com ele e ele os entrega - e sem reclamar, protestar ou questionar".

"Ele diminuiu a velocidade de Hamilton por oito segundos em duas voltas, mas de uma maneira muito justa. É claro que ele [Lewis] disse que foi 'direção perigosa' novamente, você sabe disso e nós também."

O final da temporada não foi a primeira situação em que Pérez demonstrou suas habilidades e lealdade. "Por exemplo, na Turquia também", relembrou marco. "Ele tem uma fraqueza: a qualificação, mas em ritmo de corrida está sempre lá."

Em Abu Dhabi, Sergio teve uma configuração um pouco diferente de Verstappen, como explicado por Marko: "Era apenas um pouco diferente do Max".

"Ele tinha mais downforce, então era mais rápido no terceiro setor. E isso facilitou para ele realizar essa defesa."

Com imagens de Motorsport Images.

