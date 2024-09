F1: Marko explica onde Red Bull 'tomou caminho errado' com carro

16 GPs após o início da temporada de Fórmula 1, Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, confessou que os taurinos tomaram um caminho errado sobre o RB20. Isso porque o carro não está se comportando da maneira como era esperada e não garante mais vitórias dominantes para Max Verstappen desde o GP da Espanha.

"Percebemos que tomamos um caminho errado em algum lugar", diz Marko sobre as decisões técnicas tomadas sobre o carro.

Entretanto, mesmo meses desde o caminho errado tomado pelos taurinos, a equipe liderada pelo chefe de engenharia Pierre Wache aparentemente ainda não encontrou uma solução que lhes permita voltar às vitórias.

"Estamos trabalhando duro para voltar a vencer", confessou o chefão ao Motorsport.com. "Tivemos três vitórias consecutivas no início do ano e um carro que muitos presumiram que seria o próximo avanço. Mas então percebemos que esse carro é um pouco 'diva', para usar as palavras de Toto Wolff".

O RB20 é "imprevisível" e tem um comportamento diferente de um fim de semana de corrida para outro, explica Marko. No entanto, o fato de a equipe ter reconhecido que tomou um rumo errado leva à suposição de que uma solução para os problemas já está próxima. Uma suposição que Helmut tem que refutar com pesar: "Se soubéssemos exatamente qual era o problema, já o teríamos resolvido."

"Com esses 'carros de efeito solo', a configuração do chassi se tornou muito complexa. Você faz qualquer alteração e o conceito geral reage imediatamente. Por exemplo, os pneus desenvolvem granulação muito rapidamente. É isso que Max quer dizer".

"Porque a competitividade não diminui ligeiramente com uma pequena mudança, mas porque ela desaparece de uma só vez se algo não se encaixa cem por cento".

A saída de Rob Marshall é ruim

Visto de fora, parece provável que a Red Bull esteja lentamente começando a sentir os efeitos das recentes saídas de pessoal. Dan Fallows, então chefe de aerodinâmica, deixou a equipe em 2021 para se tornar diretor técnico da Aston Martin a partir de 2022.

E em maio de 2023, foi anunciado que Rob Marshall estava se transferindo para a McLaren. Na época, ele era o diretor de engenharia da Red Bull. Agora, os taurinos se despedem de Adrian Newey, que esteve intimamente relacionado aos projetos de sucesso da equipe de Milton Keynes.

Marshall é considerado o homem que desenvolveu o lendário amortecedor de vibrações na Renault, e sua chegada à McLaren coincide com a repentina ascensão da equipe. Em retrospectiva, Marko admite:

"Rob Marshall é certamente um bom engenheiro que fez um bom trabalho para nós".

A saída de Newey causou um certo balanço na Red Bull, apesar deles nunca dependerem de uma única pessoa. No momento, acredita-se que a equipe de engenharia em torno do atual diretor técnico Pierre Wache é forte o suficiente para absorver a saída de Adrian.

Mas o fato é que houve uma mudança de guarda na F1 desde a saída de Newey. A McLaren agora é a líder do setor, e não mais a Red Bull.

"QUESTÃO DE TEMPO": Alonso 'banca' BORTOLETO na Audi, ORDENS na McLaren, NEWEY fala da RBR e + Baku

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!