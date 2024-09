F1: Red Bull explica atualização 'sutil' do assoalho para Baku

Para o GP do Azerbaijão, a Red Bull decidiu atualizar o piso, buscando reverter a queda de desempenho que está sofrendo há alguns meses no campeonato de Fórmula 1. Nas últimas seis etapas, Max Verstappen subiu ao pódio em apenas duas ocasiões, mas não conquista uma vitória desde o GP da Espanha, em junho.

Ao mesmo tempo, a equipe se encontra em uma posição complicada na disputa pelos construtores, isso porque a McLaren se aproxima rapidamente, tendo apenas oito pontos dividindo as duas, enquanto a Ferrari apresenta um ritmo consistente.

Agora, para Baku, os taurinos optaram por uma geometria de assoalho revisada, em um esforço para melhorar o desempenho do carro, já que busca encerrar uma sequência de seis corridas sem vitória.

As notas técnicas pré-evento afirmam que o novo assoalho apresenta "mudanças aplicadas para melhorar os gradientes de pressão ao longo do assoalho para melhorar o fluxo local e a jusante em todas as condições".

Antes do TL1, o qual teve Verstappen na liderança e Sergio Pérez em terceiro, o engenheiro-chefe Paul Monaghan explicou que as diferenças físicas no carro eram sutis, mas esperava que isso fizesse parte da investigação da Red Bull sobre seus atuais problemas de equilíbrio.

"As lições são contínuas e a reação imediata tende a ser nas últimas corridas, então é uma prova para todos que conseguimos chegar até aqui. É muito trabalho duro e esse trabalho duro continuará".

"Singapura está a apenas uma semana de distância, então será potencialmente outra evolução para nós".

"É sutil, mas o efeito pode ser bom? Sim. E acho que a prova do pódio será no domingo à tarde".

Paul Monaghan, engenheiro-chefe da Red Bull Racing, na coletiva de imprensa dos diretores de equipe Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Tentamos fazer mudanças no carro para melhorá-lo e não queremos repetir o que aconteceu em Monza. Não foi o evento mais agradável para nós, então gostaríamos de melhorar em relação aos nossos adversários".

Importante lembrar que em Monza a Red Bull teve um fim de semana bastante incomum com resultados negativos para ambos os pilotos. Enquanto Pérez finalizou como oitavo, Verstappen cruzou a linha de chegada como sexto, algo que deixou todos de 'cabelos em pé' na garagem taurina.

Monaghan não confirmou se ambos os pilotos seriam equipados com o novo assoalho, dizendo apenas que a equipe "poderia" optar por isso.

Houve apenas três atualizações declaradas entre as 10 equipes antes de Baku, já que a Aston Martin introduziu um pequeno novo design nos defletores no canto traseiro do carro; uma borda inferior revisada foi produzida para obter mais desempenho do assoalho.

A RB também adicionou uma nova asa dianteira ao seu carro para o fim de semana, tendo cortado a curvatura da aba da asa para reduzir o arrasto nas seções de linha reta do circuito e "para equilibrar o carro de forma eficiente em circuitos com baixo arrasto e baixo equilíbrio".

Detalhe técnico do Red Bull Racing RB20 Foto de: Giorgio Piola

Para resolver alguns dos problemas que a equipe está enfrentando atualmente, há agora uma seção em forma de 'cunha' que foi enxertada no assoalho pré-existente. Isso resulta em uma extensão triangular que não apenas estende a seção traseira no plano de referência, mas também remove a inclinação em rampa e reduz o volume do difusor.

A adição desse design em forma de 'cunha' também resultou no descarte de alguns detalhes geométricos da parte traseira, o que é evidenciado onde as duas seções se encontram, com as linhas curvas do cume absorvidas pelo novo formato da traseira.

A nova peça segue uma filosofia de design semelhante à do assoalho apresentado pela Ferrari no GP da Itália, que também apresenta uma seção inferior triangulada, em vez da inclinação completa em rampa que havia sido empregada anteriormente.

O que está claro é que tanto a Red Bull quanto a Ferrari têm lutado contra problemas de equilíbrio desde que fizeram alterações em seus assoalhos nesta temporada. Os quatro pilotos das escuderias têm reclamado dessas questões que se tornaram um verdadeiro desafio na nova geração dos carros.

E, assim como os italianos, a Red Bull, com essa última iniciativa, está pegando aspectos de seus projetos de assoalho atualizados do início da temporada e combinando-os com novos elementos, para não desperdiçar completamente seus recursos e todo um caminho de desenvolvimento, enquanto espera melhorar o desempenho dos pisos.

No entanto, embora essa seja mais uma solução de curto prazo, espera-se que a equipe tenha um assoalho totalmente novo disponível para o GP dos Estados Unidos.

