Domenicali: Hamilton na Ferrari é uma vitória para a F1

No início da temporada de Fórmula 1, quando a Ferrari confirmou a contratação de Lewis Hamilton para 2025, a notícia chegou como um grande choque para muitos que não esperavam essa decisão por parte do heptacampeão mundial. Para Stefano Domenicali, diretor administrativo da categoria, isso foi algo muito positivo para o piloto, equipe e o esporte.

"Do ponto de vista da comunicação, já vimos o impacto quando a notícia se tornou oficial", diz Domenicali. "Tenho certeza de que as primeiras fotos de Lewis em um macacão vermelho darão a volta ao mundo".

"Para a F1, essa é uma mega notícia que também atrairá muita atenção no cenário da mídia, que antes não se interessava pelo nosso esporte. Se combinarmos o potencial de comunicação da Ferrari com o de Hamilton, acho que será uma equipe realmente explosiva".

O chefe da categoria ainda espera que a temporada de 2025 conquiste ainda mais público, além de se expandir entre os fãs de velocidade que esperam ver muita ação em pista.

"Quando a temporada começar, o aspecto esportivo obviamente ocupará o centro do palco, porque, em última análise, essa dupla tem apenas um objetivo em mente. Um campeão como Lewis quer encerrar sua carreira com um título e uma vitória e colocar sua marca em Maranello, o que poucos conseguiram fazer".

Fórmula 1 em diferentes mercados

É claro que a F1 espera que todo esse frenesi da mídia tenha um efeito positivo no número de espectadores e na venda de ingressos locais. No entanto, os mercados que a categoria visita são muito diferentes. Como exemplo, Domenicali cita as corridas nos EUA, que desenvolveram uma dinâmica única.

"No que diz respeito a Las Vegas, posso dizer que o evento do ano passado foi um sucesso extraordinário. Gostaria de salientar que a cidade sempre esteve acostumada a eventos realizados em cassinos e hotéis, mas fomos os primeiros a organizar um evento que envolveu a comunidade".

"Tivemos que recapear o asfalto e foi um trabalho que teve um grande impacto na comunidade, que não estava acostumada com inconvenientes, mas agora eles entenderam que era um trabalho para os próximos dez anos e as relações com as instituições estão melhorando cada vez mais".

