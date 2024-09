Na manhã desta sexta-feira, foi realizado o segundo treino livre para o GP do Azerbaijão, no circuito de rua de Baku. E quem liderou a sessão prática derradeira da Fórmula 1 no dia foi Charles Leclerc, da Ferrari.

O monegasco cravou 1min43s484 de pneus macios e superou o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, por seis milésimos. Quem completou o top 3 da atividade marcada por 'escapadas' e bandeiras amarelas pontuais foi o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, a 0s066 do líder.

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o quarto, a 0s466 do companheiro Leclerc. Já o australiano Oscar Piastri, da McLaren, fechou as cinco primeiras posições, a 0s499 de Charles. Max Verstappen, holandês da Red Bull e atual tricampeão da F1, foi apenas o sexto, quatro postos atrás de 'Checo' Pérez.

Rival do piloto da Holanda na briga pelo título, Lando Norris usou macios só no fim do treino para marcar volta voadora, focando antes em long runs com a McLaren. O inglês pegou tráfego e foi 17º. Seu compatriota Oliver Bearman, que substitui o suspenso dinamarquês Kevin Magnussen na Haas, foi 10º.

