F1: Mercedes abandona assoalho problemático para Baku

O fim de semana no Azerbaijão não terá muitas atualizações para as equipes de Fórmula 1. Entre elas, a Mercedes decidiu abandonar o piso 'problemático' que foi utilizado pela primeira vez em Spa-Francorchamps. Isso se dá porque o time entendeu que a peça causou uma queda significativa no desempenho do carro.

A equipe alemã entrou na pausa de agosto com três vitórias nas últimas quatro corridas, inclusive o resultado positivo na Bélgica - a vitória herdada por Lewis Hamilton após George Russell ser desclassificado por seu carro estar abaixo do peso limite. Naquela etapa, a dupla teve uma classificação complicada, mas a corrida foi melhor após voltarem as configurações anteriores.

Na Holanda, a Mercedes teve dificuldades em manter o ritmo de corrida, mesmo depois de liderar o TL2 em testes de duas etapas. Na ocasião, os carros utilizaram os dois assoalhos para fazerem comparações e analisarem os dados de desenvolvimento.

Em seguida, completou a avaliação consecutiva na sexta-feira em Monza, na última corrida - quando Andrea Kimi Antonelli bateu o carro de George Russell e deixou a Mercedes com poucos assoalhos restantes - antes de instalar novamente a versão mais nova no restante do fim de semana.

Na mesma pista, durante a prova, Russell conseguiu ultrapassar a Ferrari vencedora de Charles Leclerc, mas não causou impacto na corrida depois de seu erro na primeira curva. Por sua vez, Hamilton não incomodou as posições de liderança nem na classificação, nem na corrida.

O Motorsport.com apurou que a Mercedes decidiu não correr com a nova peça em Baku para obter um fim de semana completo de dados sobre o desempenho do carro - que teve atualizações em seu difusor, asa traseira, asa dianteira e halo que permanecem instalados. Isso significa que a Mercedes não voltou à sua especificação completa pré-GP da Hungria.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando perguntado sobre o que Hamilton suspeitava ter impedido a Mercedes de reproduzir sua forma de Spa desde então - especialmente se havia condições ou circunstâncias, além da confusão sobre o assoalho, que talvez tivessem desempenhado um papel - o heptacampeão respondeu:

"Há muitos pontos de interrogação em muitas coisas. Acho que estamos apenas tentando entender. Pode ser uma série de coisas. Pode depender da pista, pode ser a atualização. Meu instinto está me dizendo que pode ser a atualização, mas é difícil ver a diferença entre as duas coisas".

"Mas vamos tentar neste fim de semana [e] reverter algumas coisas e ver se conseguimos identificá-las ou não. Há muito trabalho sendo feito apenas para analisá-lo, porque isso dá à equipe uma direção melhor para o desenvolvimento, não apenas para este carro, mas também para o próximo ano".

Isso permitirá que a equipe decida como adaptar o assoalho ou outras áreas do W15 daqui para frente, ou até mesmo abandoná-lo completamente, já que o time está convencido de que é um passo à frente em termos de adição de downforce, embora seja apenas um pequeno passo.

A McLaren obteve um ganho considerável este ano ao adiar uma atualização planejada do assoalho que, segundo ela, tornaria seu carro mais rápido. Isso aconteceu depois de detectar um problema nos dados de desenvolvimento que a equipe laranja achava que provavelmente a deixaria na mão de forma semelhante à que Mercedes, Aston Martin, Ferrari e Red Bull enfrentaram.

Quando Motorsport.com fez o comentário de Hamilton sobre o "instinto" para Russell em Baku, na quinta-feira, ele disse:

"A atualização não foi uma melhoria substancial no desempenho e, às vezes, é preciso olhar para as coisas de forma objetiva. E trouxemos um novo piso, diminuímos o desempenho, e essa foi a principal coisa que mudou".

"Sabemos o que esse piso oferece. Sabemos exatamente onde a configuração precisa estar e, às vezes, com uma nova atualização, são necessárias várias corridas para aprender e entender. Então, sim, talvez essa intuição [mencionada por Hamilton] esteja correta."

