O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, afirmou que competir contra a Ferrari é mais agradável do que com a Mercedes. A equipe austríaca desafiou a fabricante alemã pelo título da Fórmula 1 em 2021, com Max Verstappen vencendo a batalha na última volta da última corrida. Essa luta foi talvez uma das mais acaloradas e intensas da categoria, também fora da pista.

Este ano, a RBR continua à frente, mas desta vez sua principal rival é a escuderia italiana, que é estatisticamente a melhor equipe da história da F1, segundo Marko.

"Agora temos uma nova rivalidade com a Ferrari", disse o austríaco ao veículo holandês De Telegraaf. "A Mercedes parece estar ao menos meio segundo atrás, mas quem sabe? Talvez eles possam resolver seus problemas."

"Acho que lutar contra Charles Leclerc e a Ferrari é melhor do que contra a Mercedes. Esta luta é em um nível mais esportivo. Sei que foram apenas duas corridas por enquanto, mas não acho que a relação entre a gente ficará tão ruim quanto como foi com a Mercedes."

