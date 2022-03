Carregar reprodutor de áudio

George Russell acredita que consertar o porpoising contínuo da Mercedes resolveria 99% dos problemas com seu carro atual. O britânico se classificou em sexto no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, atrás dos carros de Ferrari, Red Bull e da Alpine de Esteban Ocon. Na corrida, terminou em quinto, sem ritmo para igualar os da frente.

Seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, marcou apenas o 16º lugar na qualificação e fechou a prova em décima, competindo com uma configuração diferente e, em última análise, menos ideal.

Russell observou que uma variedade de parâmetros contribui para o porpoising, que afeta a Mercedes desde os testes de pré-temporada, tornando-o muito mais difícil de resolver.

"Há muitos fatores em jogo entre a rigidez mecânica do carro e a rigidez e design do assoalho, junto à pressão dos pneus”, disse ele. "Também no modo de motor, quanto mais rápido você vai, pior fica, então é mais difícil para a classificação, porque aumentamos a potência e somos mais velozes na reta, o que afeta o downforce e causa as quicadas."

"Então, precisamos evitar esse problema também na corrida, quando você tem o DRS fechado e mais força descendente do que com ele aberto. É outro fator que precisamos considerar."

"Ainda estamos aprendendo e é por isso que estamos longe do ideal, mas é por isso que eu disse que se resolvermos o porpoising, eliminaríamos 99% dos nossos problemas."

Russell admitiu que não sabe quanto tempo levaria para a equipe conseguir isso: "Para ser honesto, não faço ideia".

"Vamos começar a tentar desenvolver o carro em torno disso, mas precisamos resolver o problema subjacente, que é o porpoising. Todos esses carros têm melhor desempenho em baixa altura e não podemos chegar nem perto de onde nossos rivais estão correndo."

"Definitivamente, temos informações e seguimos analisando. No momento, estamos dando pequenos passos, então precisamos ir aos poucos e estamos lutando para encontrar a 'bala de prata' para resolver nossos problemas."

"Não tenho dúvidas de que, quando fizermos isso, encontraremos um pouco de tempo de volta, mas como disse antes, é mais fácil falar."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell reiterou que seu carro "foi bem" apesar de terminar em quinto no GP da Arábia Saudita, mas observou que o resultado final indicava que ele estava a um segundo do ritmo dos líderes.

Na noite de sábado, ele deixou claro que evitar problemas à frente e chegar em quinto seria seu objetivo realista e, depois de passar Ocon com um movimento na terceira volta, acabou bem à frente do francês.

"O carro estava bom, com toda a honestidade", disse Russell quando questionado pelo Motorsport.com sobre alcançar sua meta declarada. "Acho que maximizamos o equilíbrio e sabemos o que está faltando, e isso é downforce no final das contas."

"Fiquei muito satisfeito com o desempenho do meu lado pessoal, muito bem gerenciado. Fiz o meu melhor para acompanhar as Red Bulls, especialmente após o reinício e tentei de tudo para me manter dentro da zona de DRS."

"Estamos um segundo atrás deles em geral. Temos trabalho a fazer, então precisamos voltar e revisar os dados, mas todos sabem o que precisamos melhorar."

Questionado se o carro desempenhava melhor com o tanque cheio do que em uma volta, Russell disse que o problema do porpoising ocorre em todas as condições.

"Acho que temos um controle melhor sobre o ritmo de corrida do que de qualificação, mas os problemas inerentes ainda estão lá, e isso está nos comprometendo."

"Quando olho para o resultado, vejo que terminamos 30 segundos atrás e acho que provavelmente foram 30 voltas depois do safety car, um segundo por volta, é o quanto estávamos atrás na qualificação também", concluiu.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - PÓDIO: Verstappen engole Leclerc no final e coloca fogo no campeonato

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: