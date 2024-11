No GP de São Paulo, Lando Norris teve uma clara chance de somar pontos importantes na Fórmula 1 contra Max Verstappen, uma vez que ele largou na pole position, enquanto o piloto da Red Bull era apenas o 17° colocado.

Porém, após erros do competidor da McLaren, uma bandeira vermelha e muita chuva, o holandês subiu ao andar mais alto do pódio após quatro meses sem vitórias e voltou a ganhar terreno na tabela.

O tricampeão certamente fez uma das melhores corridas de sua carreira, enquanto Norris cometeu novamente alguns pequenos erros que, embora não tenham sido fatais, tiveram um grande impacto no resultado final.

Certa vez, ele devolveu uma posição a George Russell ao frear na Curva 4 e, no segundo reinício do safety car, cometeu um erro no final da reta, fazendo com que vários carros o ultrapassassem. Norris cruzou a linha de chegada apenas como sexto.

É claro que o campeonato deste ano ainda não terminou, mas Verstappen deu um passo gigantesco para defender seu título novamente. E Helmut Marko está bem ciente disso quando falou ao jornal holandês De Telegraaf.

"Eles têm falado um monte de bobagens recentemente e agora esse desempenho. O Max quase subiu. Ele foi impecável, o que é mais do que se pode dizer de Lando Norris. Que esse foi um grande passo em direção ao campeonato? Não, acho que esse é o título. Agora você pode ver quem é o verdadeiro campeão", disse o austríaco.

Essa não é a primeira vez que Marko é incisivo com Norris e utiliza táticas de 'guerra mental'. No mês passado, o conselheiro da Red Bull fez comentários - que não foram bem recebidos pela McLaren - sobre a mentalidade 'fraca' de Lando ao lidar com a pressão.

A McLaren, é claro, foi rápida em responder, e Norris disse que não tem esses problemas, mas certamente é a primeira vez que ele luta pelo título, o que pode colocar uma pressão incomum sobre seus ombros.

