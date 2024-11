Gabriel Bortoleto terá como companheiro de equipe um dos pilotos mais experientes do atual grid da Fórmula 1: o alemão Nico Hulkenberg. Aos 37 anos, o atual piloto da Haas está na 11ª temporada na principal categoria do automobilismo e está confirmado na Sauber em 2025.

Hulkenberg estreou na F1 em 2010, pela Williams, e teve o brasileiro Rubinho Barrichello como companheiro de equipe à época. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o alemão destacou a importância de ter uma figura experiente como a de Barrichello ao lado no ano inicial.

"Sim, [ele foi o companheiro de equipe mais importante], basta ver como ele trabalhava, a abordagem no fim de semana durante as sessões. Ele sempre tinha alguns truques engraçados na manga para tentar e ter a certeza que se mantinha à frente. Foi uma boa maneira de começar a minha carreira, ter alguém que, naquela altura, era o mais experiente da F1", descreveu.

E foi justamente naquele ano, 2010, a temporada em que Nico conquistou a primeira pole position da carreira, no GP do Brasil. O alemão tem passagens por equipes como Force India, Sauber, Renault e Haas. Também foi reserva da Racing Point e Aston Martin, substituindo Sergio Pérez, Lance Stroll e Sebastian Vettel em algumas corridas.

Além do brasileiro, Nico já teve outros nomes conhecidos como companheiros de equipe, sendo alguns deles: Paul di Resta, Sergio Pérez, Jolyon Palmer, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo. No 'mata-mata' com os pilotos da 'garagem ao lado', Hulkenberg tem números interessantes.

ANO POSIÇÃO HULKENBERG POSIÇÃO COMPANHEIRO DE EQUIPE 2010 14º Rubinho Barrichello - 10º 2012 11º Paul di Resta - 14º 2013 10º Esteban Gutiérrez - 16º 2014 9º Sergio Pérez - 10º 2015 10º Sergio Pérez - 9º 2016 9º Sergio Pérez - 7º 2017 10º Jolyon Palmer - 17º Carlos Sainz - 9º 2018 7º Carlos Sainz - 10º 2019 14º Daniel Ricciardo - 9º 2023 16º Kevin Magnussen - 19º

Ao longo das 11 temporadas na categoria, o alemão carrega uma marca incômoda: nunca subiu ao pódio da F1. Questionado pelo sobre essa estatística, Hulkenberg foi sincero sobre o quanto esse feito depende de fatores que muitas vezes fogem do controle do piloto.

"Não, isso não me afeta. Quero dizer, é importante e é um fato [que não tenho pódios] e não tenho como negar isso, mas, todos nós sabemos que é preciso ter muita sorte ou ter o carro certo ou ser o carro certo e neste momento, não é o caso. Nós estamos indo bem, no ano passado estávamos a quilômetros de distância de conseguir um pódio e agora, quem sabe? Encurtamos a distância. Eu adoraria vencer e conquistar pódios e todas essas coisas, mas não posso forçar isso. Vou apenas continuar trabalhando, colocar todo meu esforço e paixão e esperar que funcione", analisou.

Sendo um dos mais experientes do atual grid ao lado de Fernando Alonso e Lewis Hamilton, Hulkenberg destacou as qualidades do novo companheiro de equipe, 16 anos mais novo.

"Ele está se saindo muito bem para um novato na F2, liderando. É uma grande conquista. Ele tem a velocidade, é muito talentoso. Eu não estou muito familiarizado com a história da carreira dele, mas o que ele está fazendo este ano é muito impressionante e ele pode ter uma boa carreira na F1, com certeza", concluiu.

BASTIDORES de BORTOLETO no grid da F1 2025, 'fico' da Band, CAOS em SP e show de Max! TRETA NA STOCK

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!