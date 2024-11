Como ascensão da McLaren gera novas acusações e polêmicas na F1

Nas últimas três corridas tivemos pelo menos uma grande acusação ou polêmica que deixou o público alvoroçado. Isso está acontecendo porque, nos últimos anos, vimos a Red Bull e Max Verstappen em uma dominância tão grande, que era impossível notar as falhas da Fórmula 1.

Porém, com a crescente nas disputas, os carros ganhando força e o time taurino sendo ameaçado, questões começaram - ou voltaram - a surgir para dar mais trabalho à FIA.

Agora que a superioridade do RB20 se dissolveu (e não foi na chuva torrencial de Interlagos!) e a McLaren se tornou o carro mais forte, discussões voltaram à tona sobre soluções técnicas que estão no limite das regras, se não além delas.

O mais recente artifício foi divulgado pelo Auto Motor und Sport. O site alemão teria se baseado em um relatório da Red Bull: a McLaren teria encontrado uma maneira de controlar a temperatura dos pneus, evitando a degradação, colocando água dentro do mesmos.

Ao longo do tempo, vimos as equipes se envolverem nas soluções mais engenhosas para resolver esse problema: o assunto não é novo e o nascimento de cestas de carbono para cobrir o canto de cada roda serviu justamente para limitar o superaquecimento dos pneus com o calor produzido pelo sistema de freios.

Dessa vez, de acordo com a equipe de Milton Keynes, os engenheiros de Andrea Stella usariam água pulverizada para resfriar os pneus, agindo mais na carcaça do que na banda de rodagens. Isso estaria acontecendo especialmente depois que a Pirelli percebeu que o superaquecimento poderia ser causado pela construção do pneu, e não pelo composto.

A FIA foi informada das suspeitas, assim como os representantes da Pirelli. Como medida de segurança, durante a Sprint do GP de São Paulo, os comissários técnicos de Jo Bauer realizaram verificações minuciosas na inspeção pós-corrida, apontando no relatório final que todos os carros haviam cumprido os regulamentos que proibiam qualquer aditivo de ar.

Equipe McLaren pronta para um pit stop Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

O spray de água seria injetado através da válvula de enchimento, mas o dispositivo nunca foi encontrado, portanto, nenhuma evidência teria surgido para comprovar a acusação da Red Bull, embora haja quem acredite que, à medida que o pneu aquece, o líquido adicionado vaporizaria e desapareceria nos controles.

Não se diz que a adição de água seja vantajosa (alguns falam de quantidades mínimas), mas há quem argumente que ela aumenta o peso das massas não suspensas e que os efeitos não são todos positivos.

É interessante notar que, de acordo com as insinuações pesadas de ambos os lados, nada de significativo surgiu até agora, a não ser a rejeição da FIA ao 'mini-DRS' da McLaren na asa traseira vista em Baku, que, no entanto, passou por todas as verificações de legalidade.

Detalhe do splitter do RB20 da Red Bull Racing Foto de: Giorgio Piola

Importante lembrar que a Red Bull estava sendo investigada pelo dispositivo 'babador', que permitiria a equipe a mexer na altura do carro em parque fechado - o que viola as regras da FIA. Desde o GP dos Estados Unidos, a regulamentadora está aplicando um selo na peça, para impedir que a equipe consiga fazer mudanças ilegais.

Anteriormente, houve os ataques da McLaren sobre a suposta frenagem traseira assimétrica do RB20: a controvérsia voltou à tona depois que Nikolas Tombazis, gerente técnico de monopostos da FIA, reescreveu a regra para os regulamentos de 2026, pedindo a todas as equipes que a aplicassem imediatamente, após uma votação unânime.

Há uma batalha de nervos em andamento, e não apenas técnica. Mas não é de forma alguma coincidência que as inferências tenham surgido em um momento em que o desafio pelo campeonato mundial se tornou muito acirrado: não é causal que as acusações sejam feitas pelas e para a Red Bull e McLaren.

