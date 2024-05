F1: McLaren alcançou Red Bull porque "copia melhor", diz Marko

A Red Bull vive uma temporada de 2024 na Fórmula 1 menos cômoda que a anterior. Mesmo ainda sendo a favorita para os títulos, o time austríaco vê a aproximação das rivais, em especial Ferrari e McLaren. E, para o consultor Helmut Marko, isso se dá pelo fato das equipes copiarem o trabalho da Red Bull, inclusive afirmando que o time de Woking é que melhor sabe fazer isso.

De oito corridas da temporada até aqui, três não foram vencidas pela Red Bull, um número maior que a somatória dos 18 meses anteriores. Além das derrotas na Austrália, Miami e Mônaco, o time austríaco também vem exibindo vulnerabilidades, com o destaque para a vitória suada de Max Verstappen em Ímola.

Mas o fim de semana amargo em Mônaco, com Verstappen reclamando do começo ao fim sobre as condições do carro, levaram inclusive ao pai do tricampeão, Jos, a cravar que o período de domínio do time austríaco teria chegado ao fim.

Marko, que não negou o que viu na pista em comparação ao simulador da equipe de Milton Neynes nas etapas anteriores, não concorda necessariamente com Jos. Em entrevista à oe24, ele vê essa aproximação como natural, apontando dois fatores por trás disso, sendo um específico da McLaren.

"Estamos no terceiro ano do atual ciclo de regulamento e todos estão nos copiando. Alguns nos copiam melhor, e você pode ver o resultado disso na McLaren. A Ferrari também está melhorando. Na McLaren, também estamos vendo os frutos do trabalho de Rob Marshall, que está com eles há nove meses".

O consultor citou o nome de Marshall, anunciado pela McLaren em maio do ano passado como novo diretor técnico de engenharia e design, marcando o fim de uma trajetória de 17 anos pela equipe austríaca. Pelo momento do início de seu trabalho em Woking, o engenheiro já pôde influenciar o projeto do carro de 2024.

Enquanto Verstappen mantém uma certa folga no Mundial de Pilotos, com 31 pontos de vantagem para Charles Leclerc, entre os Construtores a Red Bull respira menos aliviada. Com Sergio Pérez entregando bem abaixo do esperado nas últimas etapas, o time austríaco viu sua vantagem para a Ferrari cair para apenas 24 pontos, menos do que o distribuído em uma vitória.

No próximo final de semana, a F1 volta a acelerar em mais um circuito de rua, no GP do Canadá, uma pista que pode se mostrar mais um desafio para a Red Bull, que parece sofrer mais com o equilíbrio do carro em circuitos mais ondulados.

