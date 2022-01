Após dedicar muito esforço ao carro de 2021 para garantir o título da temporada da Fórmula 1, a Red Bull pode começar 2022 um pouco atrás, já que suas rivais, incluindo a Mercedes, iniciaram a preparação para o novo regulamento e desenvolvimento de motores com mais antecedência. Segundo Helmut Marko, conselheiro da escuderia, a nova unidade de potência ainda não está no nível da última.

Além disso, também está incluso o fator de que a equipe produzirá seus próprios componentes, mas apoiada pela Honda, sua fornecedora até o ano passado, que transferiu sua tecnologia para o time austríaco. Como o próximo motor será congelado até a entrada da nova geração, em 2026, é crucial acertar agora.

"A Honda está trabalhando intensamente para se adaptar", disse Marko ao veículo alemão Auto Motor und Sport. "O que ouço é positivo, mas o desempenho ainda não é o mesmo de 2021. Geralmente, você terá que esperar e ver como fica em situação de corrida."

"Não recebi nenhuma informação do contrário [do planejado]. Trabalhamos 24 horas por dia. Os ingleses não costumam tirar férias, eles só conhecem o Boxing Day. [feriado após o Natal, termo muito usado no futebol]. No entanto, com uma mudança de regra tão grande, você nunca pode ter certeza."

Mesmo com a unidade de 2022 ainda atrás da que a fez ser campeã de pilotos com Max Verstappen em 2021, Marko acredita as equipes protagonistas da última temporada serão as mesmas na próxima, independente das modificações no regulamento.

"A Mercedes e nós temos o potencial, as pessoas e a continuidade", reiterou o dirigente. "Isso novamente aponta para um duelo no nível mais alto."

A Fórmula 1 retoma suas atividades entre os dias 23 e 25 de fevereiro, em Barcelona, e de 11 a 13 de março, em Sakhir, para a pré-temporada. O campeonato começa oficialmente uma semana depois na mesma pista, com o GP do Bahrein.

