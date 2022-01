Lando Norris acredita que mais pessoas puderam compreender o que seu ex-companheiro de McLaren, Carlos Sainz, é capaz de fazer desde sua mudança para a Ferrari, na temporada 2021 da Fórmula 1.

O britânico passou dois anos ao lado de Sainz na McLaren, antes do espanhol trocar a equipe pela Ferrari em 2021, tendo como companheiro de equipe Charles Leclerc.

Sainz teve sua melhor temporada na F1 em 2021, fazendo quatro pódios e terminando em quinto no Mundial de Pilotos, atrás apenas das duplas de Mercedes e Red Bull, superando Leclerc na outra Ferrari, além de Norris e Daniel Ricciardo na McLaren.

A performance do espanhol fez com que a Ferrari buscasse iniciar já no começo de 2022 as conversas para renovar seu contrato para além de 2022. Já Norris também teve uma boa campanha em 2021, com a pole e a quase vitória na Rússia, além de outros quatro pódios, incluindo a segunda colocação em Monza.

Discutindo sobre seu próprio progresso durante a terceira temporada na F1, Norris disse que o passo dado em seu segundo ano na categoria, em 2020, pode ter sido menos óbvio devido ao bom ritmo que Sainz exibia com a McLaren.

"Acho que meu segundo ano foi bom", disse Norris ao Motorsport.com. "Carlos, eu acredito que seja um dos melhores pilotos na Fórmula 1. E isso fez com que eu não parecesse tão bem, porque ele é um piloto muito bom, e fez um ótimo trabalho".

"Acredito que tenha sido eclipsado um pouco por ele, por causa de seu trabalho excepcional. Acho que neste ano dei um passo adiante, que pode ser sido o mesmo ou talvez um pouco melhor que o dele".

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, lifts his trophy Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Norris colocou a sua própria progressão a "uma combinação de entender tudo dos anos anteriores", além de uma melhora no carro, que o fez sentir mais confortável em guiar no limite. Ele também citou a chegada do novo companheiro de equipe, Ricciardo, como ajuda a dar um passo adiante, colocando a motivação para tentar se provar contra um piloto que já havia vencido GPs.

O britânico acha que é uma história similar à de Sainz ao chegar na Ferrari contra Leclerc, um piloto amplamente visto como um futuro campeão.

"Sempre tive a motivação de tentar bater Carlos. Ao mesmo tempo, com Daniel, não fiquei nervoso com sua chegada. Várias pessoas acharam que sim, e me perguntavam sobre isso porque ele já havia vencido várias corridas, tinha pódios".

"Todos sabem do que Daniel é capaz porque ele já esteve em um carro que venceu corridas. Enquanto que, com Carlos, ninguém sabia muito do que ele era capaz porque havia passado por Toro Rosso, Renault e McLaren".

"Agora, mais e mais as pessoas estão realmente percebendo do que ele é capaz e o tipo de piloto que ele é ao bater de frente com Charles, batendo-o com certa frequência".

MARI BECKER fala de PRAZER, REALIZAÇÃO e SUCESSO com F1 NA BAND: "Apresentei o esporte DE VERDADE"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: