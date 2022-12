Carregar reprodutor de áudio

Após Helmut Marko dizer que vê Nyck de Vries como o líder da AlphaTauri na temporada 2023 da Fórmula 1, o outro piloto da equipe italiana, Yuki Tsunoda, rebateu a declaração do consultor da Red Bull, afirmando que é o piloto mais rápido da dupla quem assumirá a função.

Tsunoda terá sua terceira temporada na F1 com o time italiano, tendo corrido nos dois anteriores ao lado de Pierre Gasly. Mas com o francês a caminho da Alpine, o japonês terá a companhia de De Vries, que chega com um currículo impressionante, sendo campeão da Fórmula E e da Fórmula 2, mas ainda como um novato na F1.

E enquanto Tsunoda é o piloto mais experiente da equipe, Marko ainda acha que a experiência do holandês de 27 anos é suficiente para ser o líder natural da equipe.

"Yuki é jovem e não tem essa experiência, então [Nyck] deveria ser o líder da equipe. Veremos como será no próximo ano, mas pela experiência e personalidade, ele deve ser o líder".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Mas Tsunoda sente que terá mais responsabilidade como o piloto mais longevo da AlphaTauri, rebatendo a declaração de Marko sobre De Vries ser automaticamente o líder.

"O mais rápido irá liderar a equipe de qualquer jeito. Então não ligo, ser líder ou não. Estou focado no meu trabalho, tenho muitas coisas para aprender e melhorar. Obviamente, ainda serei mais responsável que neste ano, porque Pierre está de saída. Mas tenho confiança de que posso atingir isso. Voltarei mais forte".

A confiança de Tsunoda vem de um final de ano mais forte em 2022 apesar de um ano complicado para a AlphaTauri, que caiu para a nona posição do Mundial de Construtores.

"Acho que, no geral, eu progredi bem a cada corrida, e estou muito feliz pela forma como terminei o ano. Obviamente ainda preciso melhorar muito, especialmente na consistência, mas tenho um objetivo claro para o próximo ano".

"E um muito obrigado a Pierre. Nesses dois anos, eu não teria progredido tanto sem ele, aprendi muito com ele. Sentirei sua falta, mas foi um prazer trabalhar com ele".

