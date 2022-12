Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari segue ajudando a Pirelli no desenvolvimento dos pneus para a temporada 2023 da Fórmula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz retornaram ao volante do F1-75 para testar os compostos de chuva da marca italiana.

Na terça-feira, a jornada em Fiorano ficou com Carlos Sainz, enquanto nesta quarta-feira (07), o trabalho é de Charles Leclerc. E mesmo com a neblina na pista no começo da manhã, o programa não foi modificada pelos engenheiros da equipe e da Pirelli.

Ontem, Sainz andou com os pneus de chuva extrema, enquanto Leclerc teve a função de andar com os intermediários.

A Pirelli mexeu na construção dos compostos para o próximo ano, visando melhorar o aquecimento dos pneus, e estes testes avaliam se será possível iniciar a temporada 2023 sem que estes precisem ser pré-aquecidos nos cobertores térmicos, cada vez mais polêmicas na F1.

A operação é complicada, mas segue sendo mais sensata que com os compostos slick. Além disso, tendo em conta que a temperatura neste momento é mais próxima do inverno, algo que não deve se repetir ao longo da temporada (mínima de 4ºC e máxima de 7ºC), se os testes da Ferrari confirmarem que a Pirelli atingiu seu objetivo, dá para pensar na marca italiana pedindo à FIA para eliminar os cobertores térmicos a curto prazo.

Vale lembrar que o plano da F1 é de reduzir a temperatura dos pneus slick de 70ºC para 50ºC a paritr de 2023, mas os testes indicam que isso pode não acontecer tão facilmente. Mesmo assim, a ideia para 2024 segue clara: dar adeus aos cobertores para todos os compostos.

Mas o debate segue bem vivo, já que os pilotos pressionam pela manutenção dos cobertores devido ao perigo que sua retirada pode representar, enquanto as equipes são favoráveis pela redução do frete enviado para cada corrida.

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #207 – ‘Era Verstappen’ tem prazo de validade na F1?

Your browser does not support the audio element.