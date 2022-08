Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Ferrari entre 2006 e 2013 e vice-campeão da Fórmula 1 com a escuderia em 2008, o brasileiro Felipe Massa falou sobre a responsabilidade do chefe da equipe, Mattia Binotto, na má fase do time italiano na atual temporada, em que o holandês Max Verstappen, da Red Bull, lidera.

“Ele é um engenheiro muito bom e um cara muito bom também. Ele entende muito sobre o lado técnico do esporte. E, como disse, é um cara legal”, começou Massa sobre o dirigente italiano da Ferrari, segundo o GPblog.

De todo modo, Massa vê 'culpa' do chefe de equipe da Ferrari: “No final das contas, os resultados não estão certos e mesmo que você não possa culpá-lo completamente, ele é parcialmente responsável.”

“A Ferrari precisa estar mais calma ao tomar decisões e entender o que está acontecendo, porque os erros de estratégia que foram cometidos no início da temporada ainda estão sendo feitos", ponderou o brasileiro.

"Ele (Binotto) ainda precisa mudar a maré completamente, caso contrário terá que pagar o preço", completou o atual piloto da Stock Car Pro Series sobre Binotto, que comanda a Ferrari desde o começo da temporada 2019.

Em 2022, o time de Maranello está no segundo lugar do campeonato de construtores, enquanto o piloto monegasco Charles Leclerc ocupa a segunda posição na disputa dos pilotos. A próxima etapa é o GP da Bélgica, no fim de agosto, com cobertura completa do Motorsport.com.

