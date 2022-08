Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto da Fórmula 1 e atualmente comentarista da categoria na Sky Sports, o britânico Johnny Herbert criticou fortemente a Ferrari após o GP da Hungria, última etapa da temporada 2022 antes das férias de agosto.

Na etapa de Budapeste, o time de Maranello começou a prova com o espanhol Carlos Sainz e o monegasco Charles Leclerc em terceiro, ambos atrás do pole position George Russell, britânico da Mercedes.

Entretanto, por uma série de erros de estratégia e de pit stops, a escuderia italiana terminou a corrida com Sainz em quarto e Leclerc, principal piloto da Ferrari no ano, apenas em sexto. Enquanto isso, o holandês Max Verstappen, líder da F1 2022, venceu após largar em 10º e até rodar no GP.

“É uma dessas situações em que todos sabemos que você precisa fazer tudo certo. Quando você tem um carro que pode vencer corridas e está 'dando' as vitórias [para os outros], é constrangedor", afirmou Herbert.

Johnny Herbert, Benetton Renault Photo by: Sutton Images

“É uma situação na qual vemos que a pressão foi colocada pela Red Bull, para a Ferrari reagir de forma errada. Eles têm que conseguir pessoas que lhes permitam fazer o que a Red Bull faz, o que a Mercedes faz", ponderou o britânico.

"Isso é o que eles têm que fazer neste intervalo (férias da F1). Eles têm que resolver isso rapidamente", seguiu Herbert, que também criticou a escolha da Ferrari pelos pneus duros no Hungaroring.

“O que eu não entendo, com os duros, é que poderiam olhar para a Alpine, que estava sofrendo. Por que eles não olharam para isso? Eu não entendo isso", completou o hoje comentarista, que correu por Benetton, Tyrrell, Lotus, Ligier, Sauber, Stewart e Jaguar na F1.

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

Podcast: é o fim da linha para Ricciardo na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: