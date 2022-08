F1 - Massa entende aposentadoria de Vettel: "Não é um piloto para ficar brigando pelo 12º lugar"

Carregar reprodutor de áudio

O anúncio da aposentadoria de Sebastian Vettel, ao fim da temporada de 2022, foi visto como um acerto pelo brasileiro, e ex-Fórmula 1 e atualmente correndo pela Stock Car Pro Series, Felipe Massa. O piloto, que teve passagens pela Ferrari e Williams na maior categoria do automobilismo mundial, entende que o tetracampeão, atualmente na Aston Martin, decidiu parar no momento certo.

"Acredito que é uma boa maneira de deixar a sua carreira na F1, ele não é um piloto para ficar brigando pelo 12º, 13º, 14º lugar, é um piloto para brigar na frente, e não consegue isso por causa do carro que tem. Acho que é o momento certo de se aposentar, até para fazer outras coisas, não parar de correr, mas fazer outras coisas."

"Ele sempre se mostrou um piloto que entende muito bem do carro, nos detalhes, ele é muito inteligente e um piloto incrível. Ele vai deixar um grande exemplo, um legado incrível para a F1, para os fãs e para os jovens pilotos."

Mesmo com 272 largadas, 11 vitórias, 42 pódios e três equipes diferentes na Fórmula 1, Massa ainda se recorda bem da primeira vitória de Vettel na categoria, em 2008, pela Toro Rosso.

"Ele é um piloto incrível, o conheci quando ainda era um garoto, terminando sua carreira nos karts, em um festival de kart na Alemanha. Depois, o vi crescendo, competindo nos monopostos, como na Fórmula BMW e Fórmula 3. Ele sempre mostrou potencial como piloto competitivo, vencedor."

"Na F1 ele teve uma carreira incrível, no primeiro ano, pela Toro Rosso, ele venceu em seu primeiro ano em uma corrida muito difícil, em Monza. Me lembro muito bem porque eu estava brigando pelo título daquele ano. Ele era muito competitivo, a Red Bull não demorou para colocá-lo na equipe principal, e ele conquistou quatro títulos consecutivos."

