Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull optou por colocar novas unidades de potência nos carros de Max Verstappen e Sergio Pérez para o GP da Hungria de Fórmula 1. Por estarem dentro da alocação permitida pelo regulamento, os dois mantém a mesma posição de largada. O mesmo não pode ser dito sobre Pierre Gasly, que largará do pitlane por fazer o mesmo.

A dupla da equipe austríaca teve sessões desapontadoras de classificação no Hungaroring, que terminou com a primeira pole position de George Russell.

Pérez sequer chegou ao Q3, após culpar Kevin Magnussen por segurá-lo em sua última saída, conseguindo apenas a 11ª posição. Já Verstappen largará logo à sua frente, em 10º, após uma falha inesperada no motor em sua última saída no Q3.

Com uma mudança no regulamento válido a partir de Silverstone, as equipes podem colocar novos motores nos carros, mesmo de especificação diferente, mesmo em regime de parque fechado. A Red Bull aproveitou o quali ruins de seus pilotos para colocar o último motor permitido da temporada.

Mesmo sem a punição agora, a mudança torna provável que ambos tenham que largar do fundo do grid em algum momento da segunda metade do campeonato.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Já a AlphaTauri optou por um novo motor para Gasly após uma classificação desastrosa, terminando apenas em 19º. Como a troca excede a alocação em vários componentes, ele terá que pagar a punição.

Mas como foram feitas mudanças sem a aprovação do Delegado Técnico da FIA, sendo feitas por questões táticas e não de confiabilidade, o francês terá que largar do pitlane.

Q4: Acompanhe aqui o debate sobre o GRID para o GP da HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: