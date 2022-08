F1: Latifi explica "grande erro" na classificação do GP da Hungria

Carregar reprodutor de áudio

O canadense foi o mais rápido no terceiro treino livre, disputado com pista molhada. Ele marcou o melhor tempo com pneus intermdiários nos minutos finais da sessão, ficando 0,661s à frente da Ferrari de Charles Leclerc. A outra Williams de Alex Albon ficou em terceiro.

Foi a primeira vez que uma Williams liderou uma sessão oficial cronometrada em um GP desde Monza em 2017.

Mas Latifi, que disse esperar que a chuva atrapalhasse a classificação ao invés do TL3. "Vimos ontem que não estávamos em nenhum lugar no seco". Ele não conseguiu replicar a performance heroica na classificação e terminou na 20ª posição.

Ele caiu no primeiro obstáculo, apesar de ter feito o primeir setor roxo, quando perdeu tempo na curva final - frustrando uma volta que ele acreditava que seria boa o suficiente para colocá-lo na luta pelo Q2.

Albon também foi eliminado no Q1, ficando na 17ª posição.

Questionado pelo Autorsport para refletir sobre seu dia de montanha-russa, Latifi disse: "Teria sido apenas à beira do Q2, acho que na última curva cometi um grande erro".

"Tem um vento de causa naquela curva, então não sei se tive uma grande diferença de vento de cauda na primeira volta".

"Na primeira vez tive um bom apoio na parte traseira do carro e na segunda volta eu virei o volante e perdi completamente".

"Sabemos que nosso carro aoinda é extremamente sensível nessa área, provavelmente mais com o novo pacote de atualização".

"É frustrante ir de... quero dizer, isso é literalmente 'herói a zero'".

Latifi disse que ficou "agradavelmente surpreso" por liderar o TL3 e o descreveu como uma "vitória moral".

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mesmo antes de chegar à P1, eu estava me sentindo muito bem, só não conseguia fazer uma volta adequada até então", disse ele.

"Não foi por acaso, todo mundo estava fazendo os tempos de volta ao mesmo tempo, nas mesmas condições de pista, então obviamente estamos acertando algo como equipe lá".

"E eu claramente não sou um mau piloto, quero dizer, você ainda tem que dirigir o carro no molhado e ainda é muito difícil de pilotar, então foi uma boa vitória moral, com certeza, um impulso moral".

Em condições secas, Latifi disse ter aceitado que não seria possível disputar a ponta novamente na classificação devido às limitações aerodinâmicas do FW44.

"Estamos com muita falta de downforce, não há segredo sobre isso", disse ele.

"Somos muito rápidos nas retas e temos todo o downforce que temos no carro".

"Então, somos rápidos o suficiente porque nosso carro é eficiente em linha reta, mas porque nos falta downforce!".

"Ainda fiquei surpreso ao saber que tinha um setor roxo".

"Mas, em última análise, nesta pista, todo o tempo de volta é feito no setor dois e trêsm é aí que é importante".

Latifi acha que a Williams deu "um passo à frente" em comparação ao GP da Espanha, a última pista permanente onde todas as equipes de F1 usaram configurações de alto downforce, mas acredita que há muito progresso a fazer.

"A última vez que todos tiveram que colocar downforce alto em uma pista normal, foi em Barcelona e estávamos longe, aqui, mesmo com o pacote de atualização, talvez um pouco mais próximo, porque teria sido apenas no Q2", disse ele.

"Mas ainda não estamos onde queremos estar. É frustrante, sabemos onde temos que melhorar, e isso é tudo".

