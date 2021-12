O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que a oferta do chefe de provas de Fórmula 1, Michael Masi, de mudar as posições do grid no GP da Arábia Saudita foi como algo vindo do "souk" (tradicional mercado ou feira semanal de países árabes e do norte da África). Antes do segundo reinício, Masi falou com o diretor esportivo da equipe, Jonathan Wheatley, e perguntou se eles queriam mover Max Verstappen para baixo na ordem do grid.

Isso aconteceu porque o holandês havia tomado a liderança de Lewis Hamilton após o primeiro recomeço apenas correndo para fora da pista e ganhando uma vantagem cortando caminho pouco antes da prova ser interrompida.

Masi fez uma oferta para Wheatley devolver efetivamente o lugar a Hamilton no grid. Se não aceitassem, os comissários poderiam dar uma penalidade a Verstappen mais tarde. A conversa foi transmitida na transmissão e foi uma surpresa tanto para os times quanto para os fãs.

Questionado sobre sua reação a esse momento, Horner disse: "Foi um pouco como estar no souk, o que era incomum. Eu não tinha visto isso antes."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Não foi apenas a Red Bull que ficou surpresa com a oferta, o diretor executivo da Alpine, Marcin Budkowski, cujo piloto Esteban Ocon acabou se beneficiando da decisão ao largar da pole, também achou a situação incomum.

"Houve uma discussão surreal entre Michael e Jonathan, que foi como estar no mercado local com um pouco de negociação por posição versus penalidade", disse ele ao Motorsport.com. "Nós ficamos com a pole, mas era estranho. Durante a corrida você teria uma discussão onde é aconselhado a devolver um lugar, se não o fizesse, poderia ir para os comissários e haver uma penalidade."

"Acho que não é muito diferente, mas foi empolgante ter isso durante a bandeira vermelha - e um pouco surreal", acrescentou.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, avaliou que os eventos em torno da troca por posições no grid precisam ser analisados.

"Foi uma situação nova para nós também", comentou. "Perdemos a posição com esta manobra realmente muito difícil nas primeiras curvas. Então eles disseram para trocar as colocações, para que tivéssemos a da pista."

"Depois, há um reinício e, claro, não adianta muito se você perdê-la de novo imediatamente. Temos que olhar para isso. Acho que Michael Masi está muito ocupado na corrida com incidentes, mas do lado de fora, certamente podemos aprender com isso."

