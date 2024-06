Max Verstappen se pronunciou sobre a briga entre seu pai, Jos Verstappen, e Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull. Sem citar Horner, o tricampeão defendeu os motivos que levaram Jos a desistir de participar do Legends Parade, uma corrida cerimonial que será realizada no domingo no Red Bull Ring, antes do GP da Áustria.

O ex-piloto Jos acusa Horner de conspirar para que sua participação no evento fosse vetada ou cancelada. Já o Verstappen filho defendeu os motivos que levaram seu pai a desistir de pilotar a RB8, carro de 2012 da Red Bull, no Legends Parade. O tricampeão disse entender a decisão de Jos.

"Meu pai foi bastante claro sobre as razões por trás disso e é claro que posso entender a opinião dele sobre isso porque, no final das contas, ele é convidado a dirigir o carro e descobre que não quer dirigir o carro", disse Max. "Bem, meu pai, na verdade, não se importa, mas ele foi convidado a pilotá-lo para os fãs holandeses", reforçou o piloto.

Max mostra alinhamento com Marko

Mesmo se posicionando em defesa a Jos, Max destacou que concorda com o posicionamento de Helmut Marko, o conselheiro e chefão da Red Bull. Marko pede que as brigas parem e a equipe passe se focar em melhorar o desempenho.

“E eu entendo que o outro lado é focar no desempenho necessário, então quero um bom relacionamento com todos, mas é claro que esse cenário poderia ter sido evitado", falou Max.

“Naturalmente, é claro que não é legal, para mim, para meu pai, para Christian ou para a equipe. É claro que não quero que essas coisas aconteçam", afirmou o piloto da Red Bull.

