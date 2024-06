F1 - Norris avalia duelo com Verstappen na sprint: "Fui amador"

Lando Norris acredita que "deixou a porta aberta como um amador" ao permitir que Max Verstappen o ultrapassasse no que seria a 'manobra da vitória' na sprint do GP da Áustria de Fórmula 1 realizada neste sábado.

O piloto da McLaren atacou Verstappen na quinta das 23 voltas de duração da corrida, depois de ter conseguido se manter no alcance do DRS durante as voltas iniciais - correndo tão perto que Verstappen chegou a se defender em alguns momentos, quando Norris ainda não havia feito uma investida.

Ele acabou fazendo isso na curva 3 e ganhou a liderança. Mas, com a Red Bull perseguindo fortemente na descida da colina para a Curva 4, Norris não conseguiu fechar a porta, como seu rival vinha fazendo nas voltas anteriores, e Verstappen conseguiu fazer um mergulho igualmente agressivo por dentro e retomar a liderança.

Oscar Piastri conseguiu então passar à frente de Norris na linha externa quando todos saíram da curva 4, com Verstappen então ganhando à frente das duas McLarens e Norris perseguindo Piastri de perto até o final.

Quando perguntado sobre como ele via a batalha no início da corrida com Verstappen, Norris disse: "Acho que um pouco como vi no final. Quando as coisas se acomodam demais, quando os pneus ficam muito duros, é difícil fazer muita coisa."

"Tive que aproveitar ao máximo minha oportunidade. Fiz uma besteira e deixei a porta aberta como um amador. Então, sim, algumas coisas precisam ser melhoradas, mas estamos lá e podemos, com certeza, dar a ele uma luta amanhã [na corrida principal do GP da Áustria]."

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Norris também disse: "Eu definitivamente deveria ter feito um pouco melhor em minha batalha" depois de sair de seu MCL38 no parc ferme. "Mas eu entendo isso", acrescentou. "E o ritmo do carro estava muito forte, especialmente no final da corrida, e tive uma boa batalha tentando ultrapassar Oscar."

"Mas eu simplesmente não tinha velocidade suficiente, já que você perde muito no setor intermediário com o ar sujo. Foi uma boa corrida, uma boa quantidade de pontos para nós da McLaren. Portanto, um bom trabalho para a equipe. E, é claro, Max e Oscar pelo pódio."

Norris considerou que havia pouco mais que a McLaren poderia ter feito para vencer Verstappen na disputa sprint, embora parecesse que os dois carros laranjas se seguraram um ao outro justamente quando a Red Bull estava vulnerável - como as duas Ferraris fizeram na mesma disputa aqui há dois anos, antes de infligir a derrota a Verstappen na corrida principal da Áustria em 2022.

"Somos justos na corrida e, sim, foi muito difícil ultrapassar", disse Norris sobre sua batalha com Piastri. "Mas o ritmo estava bom. Acho que provavelmente não teríamos o ritmo necessário para acompanhar Max. Ele talvez tenha sido um pouco rápido demais para nós hoje, mas amanhã é outro dia e tentaremos novamente."

Oscar Piastri, da equipe McLaren F1, chega ao Parc Ferme após a classificação da Sprint Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

