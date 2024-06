O ex-piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen estava originalmente programado para ir à pista para o evento Legends Parade no sábado e no domingo, onde ele iria pilotar o RB8 da Red Bull, o carro vencedor do campeonato mundial de 2012 da equipe austríaca, até o Red Bull Ring. Mas isso não acontecerá.

Jos declarou: "Ouvi de várias partes nos últimos dias que Christian Horner fez tudo o que podia para me impedir de pilotar. Então pensei: diga na minha cara! Não deveria ser assim, acho isso muito decepcionante", disse o mais velho no paddock austríaco, de acordo com o jornal holandês Telegraaf.

"Havia planos de tirar fotos, até mesmo com um drone. Mas Horner não queria que eu fosse filmado. Como ele pode ser tão infantil? Estou completamente farto dele!", acrescentou o ex-piloto de F1, de acordo com o Formule1 holandês.

Portanto, Jos Verstappen não estará no desfile, mas ainda terá a companhia de Gerhard Berger, David Coulthard, Emerson Fittipaldi e Johnny Herbert no carro. De acordo com o jornal holandês, o anúncio foi uma surpresa total para Horner.

Falando ao Motorsport.com, Horner rebateu: Olha, fui informado sobre isso... O desfile das lendas é algo organizado pelo circuito. Não houve veto da minha parte nem nada parecido. E tenho certeza que as lendas entrarão em ação mais tarde."

Contudo, ao ser questionado de forma direta sobre seu relacionamento com Jos Verstappen, Horner se esquivou de diversas maneiras e 'contornou' a conversa falando sobre Max.

"Olha, não acho que seja realmente útil continuar falando sobre o assunto Jos. Acho que nosso foco está muito em Max. Ele é nosso piloto. É com ele que temos contrato e é com ele que estamos focados em tentar vencer este GP", ponderou Christian Horner.

