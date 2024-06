Max Verstappen venceu a corrida de sprint do GP da Áustria de Fórmula 1 de 2024 após se defender de um intenso ataque inicial dos pilotos da McLaren. Para o holandês, a vitória veio depois de "algumas batalhas emocionantes". Lando Norris chegou a passar Verstappen, mas o tricampeão recuperou a posição na curva seguinte.

"Foi uma boa primeira volta", disse Verstappen depois. "Mas, depois que o DRS abre, é muito difícil sair dele. Demorou algumas voltas, algumas batalhas emocionantes também.

"Mas assim que liberamos o DRS, pude fazer um pouco mais de minha própria corrida e então tudo pareceu um pouco melhor."

Verstappen também explicou uma chamada de rádio que ele fez sobre seu RB20 "cortando demais" em termos de o carro ter que recarregar a bateria em detrimento da velocidade máxima, dizendo: "É só porque eles estão no DRS, então eles usam um pouco menos de energia, porque naturalmente eles passam menos tempo na reta, apenas me alcançando".

Ele acrescentou: "E acho que quando eles saíram, pude voltar ao meu controle normal e tudo ficou bem novamente."

A vitória emocionante de Verstappen

Max Verstappen, da Red Bull Racing, faz um sinal de positivo após garantir a pole no Sprint Qualifying Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Na largada, após a competição ter sido encurtada para 23 voltas, pois foi necessária uma volta extra de formação devido aos fotógrafos que estavam atrás das barreiras na primeira curva, o que representava um risco à segurança, Verstappen largou muito bem à frente de Norris.

No restante da volta inicial, Norris se defendeu de Piastri, que havia largado em terceiro

Com Verstappen incapaz de escapar da ameaça do DRS de Norris nas primeiras voltas, o piloto da Red Bull foi levado a defender as linhas internas nas curvas 3 e 4, antes de Norris atacar com força na primeira, na quinta volta.

Após frear muito tarde para a curva à direita em subida, Norris e Verstappen foram fundo, o que permitiu que Piastri entrasse na ação através da zona de DRS seguinte, descendo a retapara a Curva 4.

Lá, Norris deixou espaço suficiente por dentro para Verstappen reagir imediatamente e retomar a liderança, apesar de ter travado a frente direita, o que deixou Norris um pouco afastado e criou uma brecha que Piastri aproveitou para tomar o segundo lugar de seu companheiro de equipe.

A REAPROXIMAÇÃO de Senna e Prost e a TROCA McLaren-Williams: assessora de Ayrton, Betise conta TUDO!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!