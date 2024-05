O mercado de pilotos da Fórmula 1 é uma das principais movimentações que acontecem fora das pistas. Para 2025, algumas lacunas ainda precisam ser preenchidas e uma delas, é na equipe RB - que conta com Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo - além de Liam Lawson na reserva.

Com contratos até o fim deste ano, Ricciardo e Tsunoda tentam, corrida após corrida, provar que são merecedores de uma extensão do vínculo contratual. O piloto japonês vem apresentando uma temporada consistente e mais madura, atualmente é o décimo colocado no campeonato de pilotos com 19 pontos, pontuando em 5 das 8 etapas.

Ricciardo, por outro lado, ainda encontra dificuldades para entregar linearidade. O australiano pontuou em apenas 1 prova, conquistando 5 tentos. Mesmo assim, o CEO da RB, Peter Bayer, deixou claro que está contente com a atual formação e não há conversas acontecendo sobre mudanças para 2025.

"Atualmente temos dois pilotos em nossos carros. Temos encontrado desempenho com os dois. E não estamos realmente discutindo a situação de 2025 – talvez porque tenhamos uma situação de luxo de contarmos com uma forte pirâmide de desenvolvimento por trás de nós”, declarou.

A fala de Bayer pode indicar a permanência de Liam Lawson, piloto reserva da equipe, fora de um dos assentos principais. Além disso, a tendência da Red Bull em renovar o contrato de Sergio Pérez para o próximo ano também dificulta a abertura de uma vaga na equipe 'irmã', caso o time de Milton Keynes optasse por promover Ricciardo ou Tsunoda.

Newey NÃO VAI À FERRARI e 2 EQUIPES estão MAIS PERTO de contratá-lo: REVIRAVOLTA IMPORTANTE na F1!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Verstappen e RBR ameaçados em 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!