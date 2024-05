O piloto de Fórmula 2 Andrea Kimi Antonelli, que segundo rumores está entre os candidatos a substituir Lewis Hamilton na Mercedes na temporada 2025 da Fórmula 1, realizou um teste particular organizado pela equipe de Brackley em Silverstone em meados de maio.

O time não comentou sobre o teste, mas a imprensa informou que não se tratava apenas de um simples 'momento' com o carro de 2022. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, Kimi Antonelli e Mick Schumacher não foram os únicos participantes do teste.

Acontece que Antonelli e Schumacher também estavam pilotando em Silverstone junto com um dos principais nomes da equipe: George Russell. Antonelli e Russell supostamente tiveram um ritmo semelhante na classificação, mas Antonelli foi mais rápido que Russell na corrida.

O Corriere dello Sport afirmou que, após os testes, a Mercedes havia se decidido por Antonelli e o contrataria para 2025.

Andrea Kimi Antonelli, teste da Mercedes em Imola Foto: Davide Cavazza

