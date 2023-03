F1: McLaren prepara 'carro B' para restante da temporada

Carregar reprodutor de áudio

Após duas corridas, a McLaren ainda não conseguiu pontuar na temporada 2023 da Fórmula 1. O que também se deve ao fato do carro, tanto de Oscar Piastri quanto de Lando Norris, enfrentaram problemas de confiabilidade no Bahrein e na Arábia Saudita.

Na Austrália, se preparando para a corrida em Melbourne, o chefe da equipe Andrea Stella, revelou que o primeiro estágio de sua escada de desenvolvimento ocorrerá em Baku, que incluirá uma nova construção de assoalho, com uma 'especificação B' chegando mais tarde.

"Em termos de nosso pacote de desenvolvimento, Baku é apenas o primeiro passo. Esperamos outro grande desenvolvimento, que afetará muito mais áreas e será muito mais espetacular. Isso é o que você pode chamar de carro B-spec."

“Esperamos mais atualizações na segunda metade da temporada após as férias de verão. Portanto, haverá três etapas principais: Baku, uma data posterior, mas antes das férias de verão, e uma após as férias. Queremos que cada passo signifique pelo menos alguns décimos de segundo para nos colocar em uma posição mais realista em termos de nossas ambições. Nosso objetivo é estar entre os quatro primeiros carros no final da temporada”.

No início de março, tornou-se oficial que o atual diretor técnico, James Key, sairá, e David Sanchez, que está deixando a Ferrari, o substituirá no início de 2024. Também houve outras mudanças, com Peter Prodromou se tornando diretor técnico de aerodinâmica, Neil Houldey se tornando diretor de engenharia e design e vários profissionais sendo atraídos para longe de rivais, incluindo Marino Alperin da Aston Martin.

Embora a especificação Baku tenha sido aprovada antes da reestruturação, Stella acredita que o B-spec MCL60 já se beneficiará das mudanças estruturais.

“O novo modelo de direção terá impacto no desempenho porque acelera o ritmo de desenvolvimento. Obviamente, não veremos o impacto disso em Baku, porque apareceu no planejamento há cerca de dois meses. No entanto, isso já afetará o próximo estágio”, disse o chefe da equipe.

TELEMETRIA: Rico Penteado faz 'prévia' do GP da Austrália Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music